Пешеходы массово падают на скользком тротуаре возле метро «Студенческая»





В Сети появилось видео, как в Новосибирске люди падают на подходе к пешеходному переходу, который ведет через ул. Геодезическая к НГТУ.







Ролик снял накануне и опубликовал новосибирский журналист Дмитрий Кондратьев.







«Я приехал забирать жену на машине. При встрече она мне сказала, что чуть не навернулась на этом месте. Говорит, уже женщина в белой шубе упала, еще народу куча летает», — пояснил НГС.НОВОСТИ Дмитрий Кондратьев.







Он решил несколько минут поснимать происходящее. «И правда, падений было очень много. Девушка в шубе телефон расхлестала, собирала там », — отметил Дмитрий.







Один из пострадавших на этом проходе рассказал, что ему пришлось после падения добираться с вывернутой ногой до Искитима.







После того как Дмитрий опубликовал ролик, жительница Новосибирска Анастасия Жаркова, которая посмотрела его, обратилась в администрацию Ленинского района через электронную приемную. Она попросила привести проход в порядок.







НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы там прокомментировали ситуацию.











Из-за льда, который возникает на дорогах и тротуарах Новосибирска, часто случаются опасные ситуации. Так, в конце января в Октябрьском районе семилетний мальчик оказался в толпе и попал под автобус на скользкой остановке.