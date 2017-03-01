Пешеходы массово падают на скользком тротуаре возле метро «Студенческая»

Пешеходы массово падают на скользком тротуаре возле метро «Студенческая» (видео)


В Сети появилось видео, как в Новосибирске люди падают на подходе к пешеходному переходу, который ведет через ул. Геодезическая к НГТУ.


Ролик снял накануне и опубликовал новосибирский журналист Дмитрий Кондратьев.


«Я приехал забирать жену на машине. При встрече она мне сказала, что чуть не навернулась на этом месте. Говорит, уже женщина в белой шубе упала, еще народу куча летает», — пояснил НГС.НОВОСТИ Дмитрий Кондратьев.


Он решил несколько минут поснимать происходящее. «И правда, падений было очень много. Девушка в шубе телефон расхлестала, собирала там », — отметил Дмитрий.


Один из пострадавших на этом проходе рассказал, что ему пришлось после падения добираться с вывернутой ногой до Искитима.


После того как Дмитрий опубликовал ролик, жительница Новосибирска Анастасия Жаркова, которая посмотрела его, обратилась в администрацию Ленинского района через электронную приемную. Она попросила привести проход в порядок.


НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы там прокомментировали ситуацию.



Из-за льда, который возникает на дорогах и тротуарах Новосибирска, часто случаются опасные ситуации. Так, в конце января в Октябрьском районе семилетний мальчик оказался в толпе и попал под автобус на скользкой остановке.

Елена Громкова
Видео Дмитрия Кондратьева, vk.com/kondratushkin 

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