Новосибирец укрыл машину матрасом от снежных глыб с крыши

Новосибирец укрыл машину матрасом от снежных глыб с крыши (фото)


Житель Горского микрорайона Михаил прислал в НГС фото машины своего соседа, который обложил автомобиль матрасом и картоном, чтобы спасти его от снега во время чистки крыш.


Снег скидывали с крыши утром 28 февраля по адресу Горский, 48. По словам Михаила, дом обслуживает ЖЭУ-24.


Читатель сфотографировал машину около 9:30, уже после уборки. Судя по всему, припаркованная «Тойота» не пострадала. По словам очевидца, владелец машины таким образом перестраховался, видимых повреждений других объектов, находящихся рядом, Михаил не заметил.

 

«Эта "припаркушка" стоит здесь уже недели три, видимо, обложили матрасами, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Самого владельца я не видел», — рассказал молодой человек. Он уточнил, что до стены дома от авто около 5 метров. Однако сам дом достаточно высокий, и сброшенный с крыши снег вполне мог долететь до машины.

 

Сам Михаил вышел на улицу, чтобы переставить свою машину из соседнего двора, где к тому моменту тоже началась уборка крыш: «Я побоялся, что там будут тоже сбрасывать снег с крыши, и решил перестраховаться», — сказал он. 


Не всем новосибирским автовладельцам повезло со снегом. В этот же день в Дзержинском районе глыба льда раздавила припаркованный «Ниссан». 


Дополнение: Позже собеседник подчеркнул, что не видел, кто именно укрыл машину матрасом. По его мнению, это могли быть и сотрудники ЖЭУ. На момент публикации дозвониться до ЖЭУ-24 не удалось. 

Наталья Гредина
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