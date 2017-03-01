Власти решили приватизировать 14 новосибирских предприятий

Внутри типографии «Советская Сибирь»



Правительство России включило в прогнозный план приватизации федерального имущества на ближайшие два года предприятия из Новосибирска и области, а также помещения и земельные участки.





Распоряжение опубликовано на сайте Правительства России. «Прогнозным планом приватизации федерального имущества предусматривается приватизация в 2017–2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», — отмечается на сайте Правительства РФ.







По планам властей, от приватизации федеральный бюджет пополнится 5,6 млрд руб.







В план приватизации включены 14 предприятий из Новосибирска и области. Так, федеральные власти пытаются продать 100%-ные пакеты акций «Советской Сибири», Новосибирского аффинажного завода, Сибирский центр авиационной метрологии и Новосибирский зональный авиаметеорологический центр в Оби, НИИ автоматизированных систем планирования и управления, Новосибирский проектный и научно-исследовательский институт «Госрадиопроект». Также в очередной раз включен в план приватизации 25%-ный пакет акций Новосибирского речпорта.







Кроме того, власти хотят приватизировать более 10 помещений и земельных участков различного назначения в городе и области. Среди них подвалы, причальные стенки, причал хозфекальных стоков, земельные участки с гаражами и авторемонтными мастерскими.







Некоторые из предприятий, которые власти планируют приватизировать, были включены в план в 2014–2016 годов, например «Советская Сибирь». При этом в конце 2016 года Росимущество выставило на продажу 100 % акций новосибирского издательства. Начальная стоимость пакета акций — 890 млн руб.

