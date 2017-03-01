​На дорогах Новосибирска случился всплеск утренних ДТП

Утром 1 марта в Новосибирске случился всплеск аварий — аварийные комиссары подсчитали, что их количество выросло в 2,5 раза.


Эти подсчеты сделали специалисты мобильного приложения «Автоспас» и рассказали, в частности, о 5 авариях, которые случились с 7 до 8:45.


«7:00 — перекресток Никитина – Есенина. Toyota Sprinter Marino при движении по Никитина со стороны Доватора поворачивала налево и не пропустила встречную Toyota Corolla. В "Королле" сработали подушки безопасности», — передали в «Автоспасе».


На дорогах Новосибирска случился всплеск утренних ДТП (видео)


На дорогах Новосибирска случился всплеск утренних ДТП (видео)


Следующее ДТП случилось через 10 минут на Ключ-Камышенском плато у остановки «Склады», там столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Caldina. «Водитель "Семерки" потерял управление и врезался во встречную "Калдину". После столкновения у "Семерки" оторвало колесо, и отбросило на встречную обочину», — говорят аваркомы.


На дорогах Новосибирска случился всплеск утренних ДТП (видео)


На дорогах Новосибирска случился всплеск утренних ДТП (видео)


В 8:00 авария произошла на перекрестке Кедровая – Охотская. «Toyota Harrier выезжала с Охотской на Кедровую с левым поворотом, а Honda Civic двигалась по Кедровой в сторону Мочищенского шоссе. На перекрестке автомобили столкнулись. По словам водителя "Тойоты", "Цивик" двигался на высокой скорости. Водитель "Цивика" ударился головой и вызвал "скорую помощь"», — описывает «Автоспас».


На дорогах Новосибирска случился всплеск утренних ДТП (видео)


В 8:40 Toyota Spacio и «Лада Калина» ехали навстречу друг другу по Гусинобродскому шоссе. «Тойота» двигалась со стороны Волочаевской и при повороте налево на Коминтерна не пропустила «Ладу».


На дорогах Новосибирска случился всплеск утренних ДТП (видео)


А в 8:45 авария произошла на Бердском шоссе. «Участники двигались со стороны ул. Русская в сторону Бердска. "Лада" остановилась в очереди для поворота налево в сторону Университетского проспекта, а автобус № 23 остановиться перед "Ладой" не успел и ударил ее. В результате аварии проезд в сторону Бердска был перекрыт. Объезд осуществлялся по встречной полосе».



Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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