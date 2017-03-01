Фанатка подарила группе «Ария» букет из колбасы и сыра
28 февраля рок-группа «Ария», играющая в жанре хеви-метал, выступила в новосибирском Дворце культуры железнодорожников вместе с симфоническим оркестром.
После выступления фанатка преподнесла бас-гитаристу и композитору группы Виталию Дубинину необычный подарок — букет из колбасы, копченого сыра, перцев и бутылки виски. Музыкант поблагодарил девушку в своем профиле в Instagram.
Рокеры удивили сибирских поклонников необычным звучанием — на сцене вместе с «Арией» играли более 40 классических музыкантов, а руководил оркестром шведский дирижер-маэстро Ульф Ваденбрандт. Аранжировки для рокеров подготовил композитор Кирилл Уманский.
Перед началом концерта шведский дирижер пообещал, что раскачает зал — после концерта фанаты в социальных сетях благодарили музыкантов «за три часа отличной музыки».
Неделю назад на той же сцене перед новосибирцами выступила группа «Сплин» — музыканты устроили яркое световое шоу.
НГС.НОВОСТИ
Фото instagram.com, скриншот instagram.com/vitalydubinin
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