Водитель иномарки уступил пешеходу и получил удар от трамвая

Водитель иномарки уступил пешеходу и получил удар от трамвая (фото)


Утром 1 марта в Дзержинском районе Новосибирска трамвай въехал в «Тойоту Камри», которая остановилась пропустить пешехода.


Авария произошла на перекрестке пр. Дзержинского и ул. Трикотажная.

 

«Toyota Camry поворачивала налево с Дзержинского на Трикотажную и остановилась перед переходом для пропуска пешехода. Двигавшийся за Камри трамвай №14 остановиться не успел и догнал "Камри"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Движение трамваев после этого встало, добавили в «Автоспасе».


Водитель иномарки уступил пешеходу и получил удар от трамвая (фото)


Водитель иномарки уступил пешеходу и получил удар от трамвая (фото)


Водитель иномарки уступил пешеходу и получил удар от трамвая (фото)


Трамваи в Новосибирске часто становятся участниками ДТП. Например, в конце января НГС писал о том, как не поделили дорогу трамвай и ехавший на вызов автомобиль «скорой помощи».

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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