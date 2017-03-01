Водитель иномарки уступил пешеходу и получил удар от трамвая





Утром 1 марта в Дзержинском районе Новосибирска трамвай въехал в «Тойоту Камри», которая остановилась пропустить пешехода.







Авария произошла на перекрестке пр. Дзержинского и ул. Трикотажная.





«Toyota Camry поворачивала налево с Дзержинского на Трикотажную и остановилась перед переходом для пропуска пешехода. Двигавшийся за Камри трамвай №14 остановиться не успел и догнал "Камри"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Движение трамваев после этого встало, добавили в «Автоспасе».



















Трамваи в Новосибирске часто становятся участниками ДТП. Например, в конце января НГС писал о том, как не поделили дорогу трамвай и ехавший на вызов автомобиль «скорой помощи».