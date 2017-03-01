Новая футбольная арена на 15 тысяч зрителей лишилась проектировщика

Проект нового стадиона
Проект нового стадиона

Новосибирский стадион «Спартак» разорвал договор с проектировщиком новой футбольной арены на 15 тыс. мест, которая должна разместиться недалеко от городского аэропорта.


«Мы пришли к тому моменту, когда стороны не могут сотрудничать, не могут вести партнерские отношения, потому что одним кажется, что они мало денег с нас попросили, а нам кажется, что и этого достаточно», — описал ситуацию генеральный директор ОАО «Стадион "Спартак"» Александр Алтухов.


Во вторник, 28 февраля, Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал исковое заявление стадиона «Спартак» к ООО «Макрус-М» — московскому архитектурно-конструкторскому бюро, которое работало над проектом новой футбольной арены между Красным проспектом и ул. Георгия Колонды.


Как пояснил гендиректор «Спартака» Александр Алтухов, этому предшествовал односторонний разрыв договора с проектировщиком, который после доработки эскизного проекта с учетом всех замечаний запросил у заказчика гораздо больше денег, чем обговаривалось изначально. Согласно изначальной договоренности, общая стоимость проекта должна была составить 15 млн руб., уточнил руководитель «Спартака».


«Я попросил их, естественно: "Пожалуйста, обоснуйте: почему такое увеличение? Вот есть у нас договор с суммой, есть техническое задание. В чем сегодня мы отступили от технического задания, что задали вам больше чего-то там?".


Они вразумительного ничего не сказали, стоят на своем: "Нет, вот мы считаем: теперь это стоит гораздо дороже". Соответственно, мы сказали: мы на это пойти не можем, мы тоже умеем считать деньги», — рассказал Александр Алтухов.


По словам гендиректора «Спартака», у стадиона было право расторгнуть договор в одностороннем порядке, и он этим правом воспользовался. Однако проектировщик остался должен ему около 2 млн руб. — именно эту сумму «Спартак» теперь пытается взыскать с московских архитекторов в арбитраже.


«Мы же не планировали с ними расторгать договор, из многих пунктов состояла оплата. И получилось так, что мы им с учетом наших предполагаемых дальнейших отношений заплатили несколько большую сумму, чем требовалось на создание эскизного проекта», — пояснил Александр Алтухов.


В свою очередь заместитель директора ООО «Макрус-М» Максим Куликов заявил «Коммерсанту», что «никаких излишне уплаченных денег со стороны "Спартака" быть не может».


Гендиректор «Спартака» отметил, что после разрыва договора с московским бюро стадиону придется искать нового подрядчика, который продолжит работу над проектом. Заказчик надеется, что это будет новосибирский проектировщик. При этом подрядчику не придется начинать работу с нуля, предполагается, что он возьмет за основу уже подготовленный эскизный проект.


«Вообще у нас проектирование должно завершиться в 17-м году. Я думаю, мы уложимся», — подчеркнул Александр Алтухов.


Проект нового футбольного стадиона московское бюро «Макрус-М» представило в июле 2016 года. Согласно этому проекту, вместимость стадиона — 15,2 тыс. зрителей. Подтрибунные помещения разместятся на 21 тыс. кв. м и будут вмещать раздевалки и тренажерные залы для спортсменов, офисные помещения ФК «Сибирь» и детско-юношеской спортивной школы, пункты питания для болельщиков. Территория стадиона должна составить 7,5 га. Предполагается, что также там появятся тренировочное поле, парковки на 120 мест для автобусов и на 900 мест для автомобилей. Построить стадион планируется в рамках государственно-частного партнерства.

Ольга Хмелевская
Фото fc-sibir.ru

Прочтений: 6769
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (54)54
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено