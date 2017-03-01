Новая футбольная арена на 15 тысяч зрителей лишилась проектировщика

Проект нового стадиона

Новосибирский стадион «Спартак» разорвал договор с проектировщиком новой футбольной арены на 15 тыс. мест, которая должна разместиться недалеко от городского аэропорта.





«Мы пришли к тому моменту, когда стороны не могут сотрудничать, не могут вести партнерские отношения, потому что одним кажется, что они мало денег с нас попросили, а нам кажется, что и этого достаточно», — описал ситуацию генеральный директор ОАО «Стадион "Спартак"» Александр Алтухов.







Во вторник, 28 февраля, Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал исковое заявление стадиона «Спартак» к ООО «Макрус-М» — московскому архитектурно-конструкторскому бюро, которое работало над проектом новой футбольной арены между Красным проспектом и ул. Георгия Колонды.





Как пояснил гендиректор «Спартака» Александр Алтухов, этому предшествовал односторонний разрыв договора с проектировщиком, который после доработки эскизного проекта с учетом всех замечаний запросил у заказчика гораздо больше денег, чем обговаривалось изначально. Согласно изначальной договоренности, общая стоимость проекта должна была составить 15 млн руб., уточнил руководитель «Спартака».







«Я попросил их, естественно: "Пожалуйста, обоснуйте: почему такое увеличение? Вот есть у нас договор с суммой, есть техническое задание. В чем сегодня мы отступили от технического задания, что задали вам больше чего-то там?".





Они вразумительного ничего не сказали, стоят на своем: "Нет, вот мы считаем: теперь это стоит гораздо дороже". Соответственно, мы сказали: мы на это пойти не можем, мы тоже умеем считать деньги», — рассказал Александр Алтухов.







По словам гендиректора «Спартака», у стадиона было право расторгнуть договор в одностороннем порядке, и он этим правом воспользовался. Однако проектировщик остался должен ему около 2 млн руб. — именно эту сумму «Спартак» теперь пытается взыскать с московских архитекторов в арбитраже.







«Мы же не планировали с ними расторгать договор, из многих пунктов состояла оплата. И получилось так, что мы им с учетом наших предполагаемых дальнейших отношений заплатили несколько большую сумму, чем требовалось на создание эскизного проекта», — пояснил Александр Алтухов.







В свою очередь заместитель директора ООО «Макрус-М» Максим Куликов заявил «Коммерсанту», что «никаких излишне уплаченных денег со стороны "Спартака" быть не может».







Гендиректор «Спартака» отметил, что после разрыва договора с московским бюро стадиону придется искать нового подрядчика, который продолжит работу над проектом. Заказчик надеется, что это будет новосибирский проектировщик. При этом подрядчику не придется начинать работу с нуля, предполагается, что он возьмет за основу уже подготовленный эскизный проект.







«Вообще у нас проектирование должно завершиться в 17-м году. Я думаю, мы уложимся», — подчеркнул Александр Алтухов.







Проект нового футбольного стадиона московское бюро «Макрус-М» представило в июле 2016 года. Согласно этому проекту, вместимость стадиона — 15,2 тыс. зрителей. Подтрибунные помещения разместятся на 21 тыс. кв. м и будут вмещать раздевалки и тренажерные залы для спортсменов, офисные помещения ФК «Сибирь» и детско-юношеской спортивной школы, пункты питания для болельщиков. Территория стадиона должна составить 7,5 га. Предполагается, что также там появятся тренировочное поле, парковки на 120 мест для автобусов и на 900 мест для автомобилей. Построить стадион планируется в рамках государственно-частного партнерства.