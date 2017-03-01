Названа стоимость переезда к морю из обычной новосибирской «двушки»

Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU подсчитали, во сколько новосибирцу обойдется продать жилье в родном городе и перебраться к морю.







Специалисты портала в конце 2016 года опросили жителей 8 городов — Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Архангельска, Самары и Челябинска.





«Согласно опросу, проведенному порталом N1.RU, Краснодарский край стал лидером среди привлекательных направлений у желающих переехать из своего города, обогнав Москву и Санкт-Петербург», — отмечают специалисты.







По данным аналитиков, за равноценную по площади квартиру на черноморском побережье жителям Новосибирска придется доплатить от 1 до 6 млн руб. Однокомнатная квартира в Новосибирске стоит в среднем 2 млн руб., а «однешка» в Сочи — в среднем 3 млн руб., значит, во время переезда новосибирцам придется доплатить около 1 млн руб.





Для переезда из новосибирской «двушки» в такую же квартиру в Сочи нужно будет доплатить около 2,5 млн руб., чтобы переехать в «трешку» — более 6 млн руб.







«Переехать без доплаты получится, только если продать двухкомнатную или трехкомнатную квартиру в Новосибирске и купить "однешку" в Сочи», — сообщают исследователи.







При этом за однокомнатную квартиру в Краснодаре доплачивать не придется: средняя стоимость «однешки» в Новосибирске чуть выше. Продав свою «двушку», новосибирец может купить двухкомнатную квартиру в Краснодаре (за 3,1 млн руб.) с доплатой всего 10 тыс. руб. Продав «трешку», можно купить «двушку» или две однокомнатных квартиры, или, доплатив 170 тыс. руб., переехать в такую же трехкомнатную (за 4,3 млн руб.).







«По данным наших опросов в 8 городах, переезд в другой регион рассматривают в среднем 55 % респондентов, при этом Краснодарский край лидирует в 7 из 8 городов как самое привлекательное направление.





Среди тех, кто однозначно принял решение о переезде, более 50 % планируют покупать собственное жилье на новом месте и только 30 % — снимать», — комментирует руководитель пресс-службы портала N1.RU Лидия Ратникова.







Ранее аналитики портала N1.RU выяснили, в какие города мечты хотят переехать новосибирцы.

