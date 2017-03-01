Стало известно, когда в Новосибирске установится плюсовая температура

Стало известно, когда в Новосибирске установится плюсовая температура

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра назвали дату, когда в город и окрестности вернутся плюсовые температуры. 


«Мы располагаемся в зоне атмосферного фронта с волнами. Это выражается в том ,что идут осадки разной интенсивности. Сегодня ночью выпадали осадки до 1–3 мм — это класс от слабых до умеренных. Но фронтальная зона постепенно отступает — мы будем располагаться в зоне холодного воздуха. 2–3 марта температура понизится от –5…–12 ночью, днем будет от 0 до –6», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Потепления, по словам синоптика, следует ожидать 4 марта. 


«Местами до +2 градусов днем. И в дальнейшем тенденция к повышению температуры», — отметил Ягудин.


Первая оттепель в Новосибирске пришла еще календарной зимой — столбик термометра поднялся до 0 градусов 22 февраля

Анна Наумцева
Фото Татьяны Фатеевой

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