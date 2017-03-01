Пробка на Большевистской в первый день весны растянулась на 7 километров

Пробка на Большевистской в первый день весны растянулась на 7 километров (схема)

В утренний час пик 1 марта пробки в Новосибирске достигли 8 баллов, самые серьезные заторы образовались на Большевистской и Красном проспекте.


Пробка на Большевистской со стороны Академгородка протянулась на 7 км — от остановки «Река Иня» до «Речного вокзала». Скорость потока на дороге упала до 10 км/ч.


Пробка на Большевистской в первый день весны растянулась на 7 километров (схема)


«Неожиданно плотное движение сейчас на Красном проспекте. Загруженность магистрали к Мочищенскому шоссе — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного», — передает сервис Яндекс.Пробки. Кроме того, недалеко от перекрестка Красного проспекта и ул. Северной зафиксировано ДТП.


Пробка на Большевистской в первый день весны растянулась на 7 километров (схема)


Серьезный затор образовался на въезде на Димитровский мост — скорость движения на участках Станиславского и Ватутина снизилась до 3 км/ч, на Широкой — до 5 км/ч. Пробка образовалась и на самом мосту со стороны левого берега в обоих направлениях, машины едут там не быстрее 15 км/ч. Кроме того, по данным сервиса Яндекс.Пробки, на пл. Труда произошла авария.


Пробка на Большевистской в первый день весны растянулась на 7 километров (схема)


Также утренние пробки возникли на Ватутина и Немировича-Данченко, пересечении ул. Петухова и Советского шоссе, на Троллейной, Кошурникова, Жуковского.


Недавно многокилометровая пробка уже собиралась на Большевистской, это было в понедельник, 27 февраля.

Ксения Евдокимова

Фото Стаса Соколова
Скрин yandex.ru/maps

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