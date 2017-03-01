На открытие двухэтажного клуба «Малевич» собралось 900 человек

На открытие двухэтажного клуба «Малевич» собралось 900 человек (фото)


В Новосибирске в ТЦ «Фараон» открылся двухэтажный арт-клуб «Малевич». 


«Почему "Малевич"? Начали перекрашивать клуб в черный цвет, вешать картины, и как-то название само появилось... Мы позиционируем себя больше как концертная площадка. Уже начали сотрудничество с промоутерами, кто ориентируется на хип-хоп аудиторию, и в апреле привезем несколько топовых российский рэп-звезд. Одним из них должен быть Loc-Dog. И точно так же уже подписали контракт с новосибирскими рокерами, которые с закрытием "Рок Сити" потеряли площадку. Эти ребята планируют Сибирский рок-фестиваль с привозом [российской рок-звезды]», — рассказал арт-директор клуба Александр Винковатов.


В дни открытия «Малевича» прошла вечеринка с топовыми новосибирскими диджеями и концерт российского пародийного рэп-коллектива «Хлеб», на выступление которого, как заметил Александр, собралось 900 человек.


На открытие двухэтажного клуба «Малевич» собралось 900 человек (фото)


В баре арт-клуба — коктейли от барменов, работавших в разных известных заведениях («Правда», Grelka, «Тайлер» и бары в Шерегеше). Средняя цена коктейля — 250 руб., пива (типа «Балтика» и «Туборг») — 150 руб. за пол-литра. 


Александр пояснил, что клуб будет работать только по тем дням, на которые им удастся организовать интересные мероприятия. Обычных вечеров с фоновой танцевальной музыкой здесь не будет.


В планах клуба, помимо сибирского рок-фестиваля и концертов звезд хип-хопа, картинная выставка, всероссийский этап игры среди школьников «Что? Где? Когда?», конкурс «Мисс Бурятия», дневные дискотеки для школьников и др. различные мероприятия. Арт-директор уточнил, что пятницы и субботы у них уже распланированы до конца апреля.


На открытие двухэтажного клуба «Малевич» собралось 900 человек (фото)


Клуб «Малевич» занял площади бывшего ночного клуба «Облака», который появился здесь в конце февраля 2014 года. Заведение располагалось на двух этажах — цокольном и первом, в нем было 2 танцпола и 3 бара. Максимально в клуб вмещалось порядка 1200 человек. В этом районе не так много клубов, ближайшие к «Малевичу» заведения — это «Максимилианс» и «Танцуки».

Илья Калинин
Фото предоставлены Александром Винковатовым

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