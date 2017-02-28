Кусок льда разнес стекло припаркованной у подъезда «Ауди»

В Сети появилось видео, на котором подтаявший лед падает на «Ауди», припаркованный во дворе дома на ул. Сиреневой в Новосибирске.







Видео с камер наблюдения появилось в группе дома по адресу Сиреневая, 31. Дата, указанная в ролике — 27 февраля 2017 года.











Дом обслуживает ООО УК «Правый берег», в управляющей компании сообщили, что сегодня руководство для комментариев уже недоступно, так как кончился рабочий день.







Это уже вторая машина, пострадавшая от упавшего снега, о которой сегодня рассказал НГС. Днем мы писали о том, как в ночь на вторник, 28 февраля, глыба снега рухнула с козырька балкона на стоявший под окнами «Ниссан» в Дзержинском районе Новосибирска.