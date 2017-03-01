Фотограф решила бесплатно снимать красивых новосибирских поэтов

Новосибирский фотограф Катерина Скабардина-Столбинская начала бесплатные фотосессии для городских поэтов.











«Этот проект называется "Поэту — по портрету". Я ставлю его целью обеспечить поэтов Новосибирска профессиональными портретами, которые бы они могли использовать на своих авторских страницах, при публикации своих книг или иным образом. Хочу, чтобы поэтов знали в лицо, чтобы смогли потом выбрать своего автора», — пояснила Катерина, уточнив, что эти творческие люди часто не имеют качественных фотографий, а также денег на фотосъемку у профессиональных фотографов.











Участники фотосессии разыскивались через поэтические союзы и кружки. На сегодня отобрано уже 60 поэтов — съемки проходят два раза в месяц, а очередность растянется вплоть до апреля. На сегодняшний момент отсняты уже первые 20 поэтов. Каждый портрет оформлен стихотворением, выбранным самим автором.









После того как проект завершится, специальная комиссия отберет 30 лучших портретов для тематической выставки.







В начале декабря прошлого года, собравшись в рюмочной «Черная речка», поэты продекламировали стихи, связанные с Новосибирском, специально для читателей НГС.НОВОСТИ.