С потолков в ГУМе пошел «дождь»

Крышу ГУМа начали чистить только после того, как снежная глыба упала на человека — потолки в здании протекают с января.









В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась одна из арендаторов ГУМа, которая рассказала, что крышу торгового центра долго не чистят от снега. По ее словам, ситуация дошла до того, что 24 февраля снег упал на голову прохожему и ему понадобилась помощь врачей.









За зиму потолок ГУМа покрылся плесенью после череды потеплений, а этажи заполнили ведра с водой.Чтобы спасти вещи от сырости, арендаторы перевозят их в другие места. Даже в новогодние праздники им пришлось дежурить:





«Шел дождик, можно было под зонтом ходить. 1 января я 40 ведер воды вычерпала. Ушла в 10 часов вечера, была по щиколотку в ледяной воде», — говорит женщина.





Арендаторы и собственники не раз обращались к Геннадию Сараеву — руководителю управляющей компании, обслуживающей здание. Они просили очистить крышу от снега, но получили ответ, что на это нет денег, констатирует собеседница.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился за разъяснениями в УК, однако ее директор не ответил на звонок.













Уходящая зима в Новосибирске оказалась аномально снежной, об этом не раз говорили синоптики.





Зима с таким же обилием осадков последний раз была почти полвека назад, в 1969 году. На конец февраля пришлось долгожданное потепление, столбик термометра поднялся до 0 градусов, а снег начал таять быстрыми темпами.













Только за последние четыре дня редакции НГС.НОВОСТИ стало известно о случаях падения больших снежных масс в Дзержинском, Октябрьском и Калининском районах. Снежные глыбы падают на машины, от снега проваливаются крыши домов и отламываются козырьки.











Городские власти признаются, что этой весной город может серьезно подтопить. Готовиться к паводку в Новосибирске начали заранее — власти опубликовали карту, на которой отмечены наиболее уязвимые участки. Оказалось, что тающий снег угрожает дорогам, мостам, дачам и даже жилым домам в самом центре города.







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