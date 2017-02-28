На улице Фабричной подожгли Lexus

На улице Фабричной подожгли Lexus (видео)

Днем 28 февраля припаркованный «Лексус» загорелся на ул. Фабричной в Новосибирске: очевидцы утверждают, что неизвестный парень бросил в сторону машины подожженный предмет.


Пожар случился на ул. Фабричной, недалеко от остановки «Речпорт», в 14:30. 


«Водитель припарковал свой автомобиль и отошел по своим делам. В этот по момент, по словам очевидцев, к машине подошел парень, что-то поджег и бросил в сторону машины, от чего Lexus LS430 загорелся», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».



Владелец «Лексуса» вернулся в тот момент, когда приехали пожарные, и бросился доставать документы с заднего сиденья, отмечают в «Автоспасе».


В пресс-службе ГУ МЧС России по НСО рассказали, что спасателям сообщили о горящем «Лексусе» в 14:51. На место выехали пожарные на двух автоцистернах и потушили горящую машину в 15:07. Огонь повредил моторный отсек на площади 50 см. Сейчас причина пожара устанавливается, пояснили в МЧС.


Машины в Новосибирске загораются довольно часто, иногда пострадавшими в пожаре оказываются водители. Например, 26 февраля на территории АО «Аэропорт Толмачёво» загорелся ГАЗ 2705 — его водитель получил ожоги и попал в больницу.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ксения Евдокимова

Видео vk.com/avtospas54rus, скриншот с видео

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