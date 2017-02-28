Подросток не появляется дома уже 20 дней: следователи завели дело об убийстве

Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело по поводу пропажи 15-летнего Дмитрия Гудовского.





«Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения подростка, по факту его безвестного исчезновения следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска Следственного управления СК России по НСО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Анастасия Кулешова.





Подросток ушел из дома в 4-м Инюшенском переулке около 20:00 6 февраля и где находится — до сих пор неизвестно. Следователи устанавливают все обстоятельств исчезновения подростка. В городе идут активные поиски ребенка, следователи осматривают все здания и сооружения, допрашивают местных жителей. Расследование уголовного дела продолжается.







На вид Дмитрию 15 лет, рост 190 см, молодой человек худощавого телосложения, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены. В день пропажи подросток был одет в пуховик цвета хаки с оранжевыми вставками вдоль замка, темно-серые джинсы, серую вязаную шапку, темно-коричневые ботинки на шнурках и замками по бокам.





Ранее мама подростка Наталья Гудовская рассказывала, что у Дмитрия с осени было упадническое настроение.





«Мы с ним разговаривали, он считал, что его никто не любит, он никому не нужен. Я не видела, что он ушел, он пошел в свою комнату, когда мы поговорили, а из комнаты минут через 10 он ушел — я подумала, что муж вышел курить, и не побежала. А когда поняла, что это не муж, то выбежала, а его уже нет», — рассказывала НГС.НОВОСТИ мать Дмитрия.





Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам: 02, 262-00-94, 262-00-08.