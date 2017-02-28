Стало известно самое популярное название улиц в НСО

Стало известно самое популярное название улиц в НСО

Агентство дата-журналистики MediaGun назвало самые популярные названия улиц в регионах России, оказалось, что в Новосибирской области самая популярная — Центральная.


Аналитики изучили базы Федеральной информационной адресной системы.


«В России 1 151 061 улица. Мы выделили самую популярную улицу в каждом регионе и сделали карту», — сообщили в компании MediaGun.


Оказалось, что в Новосибирской области самая распространенная — это улица Центральная, такое название встречается 699 раз.


Также исследователи пришли к выводу, что Центральная — это самое распространенное название в стране, всего в России таких улиц 27 239. На втором месте по популярности Молодежная — встречается 18 531 раз, на третьем — Лесная, 17 111 наименований.


Кроме того, специалисты сделали сервис, который определяет процент той или иной улицы по регионам. В него вошла информация по более чем 2 тыс. улицам. 


Согласно данным этого сервиса, Молодежная встречается в НСО 329 раз, а улица Лесная — 321 раз.


В MediaGun добавили, что вычислили названия «аутентичных» улиц — свойственных в большей мере тому или иному региону. Для определения этих улиц брался показатель больше 50 % от общего числа улиц с одинаковым названием по стране. Например, 55% или 60% всех улиц с названием N в стране находится в регионе Х. 


«Получились характерные для каждого региона улицы, которые отражают его специфику и особенности. В Республике Татарстан очень чтут поэта Габдуллу Тукая, его именем названо 315 улиц. В Башкортостане 196 улиц названо в честь Салавата Юлаева, в Чувашии 158 улиц названо в честь космонавта Андрияна Николаева, в Свердловской области 135 улиц в честь писателя Павла Бажова, в Красноярском крае 74 улицы названо в честь героя партизанского движения Петра Щетинкина. На Кавказе в Республике Дагестан 96 улиц в честь Имама Шамиля, в Чеченской республике 81 улица имени Ахмата Кадырова», — рассказали в MediaGun.


В НСО «аутентичной» улицей стала Бердская, число этих улиц аналитики не приводят.


Прежде в Новосибирской области была улица с оригинальным и очень длинным названием — Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства в Бердске на Юго-Западном микрорайоне. В середине февраля это название поменяли на простое — теперь она Стартовая.

Елена Громкова
Карта mediagun.ru

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