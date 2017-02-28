В Новосибирске отремонтируют сотню дворов после жалоб жителей депутатам

Власти Новосибирска заказали в восьми районах города ремонт дворов и проезды к ним на 88 млн по наказам избирателей.





Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на ремонт и обустройство дворов многоквартирных домов и проездов к ним в Кировском, Дзержинском, Калининском, Советском, Первомайском, Ленинском, Октябрьском районах и Центральном округе. Общая сумма закупки почти 88 млн руб., источник финансирования — бюджет Новосибирска на 2017 год, отмечается в документах.







Победители аукционов должны будут с 15 мая по 30 июня отремонтировать внутридомовые проезды, обустроить парковки, а также отремонтировать и обустроить тротуары и пешеходные дорожки.





Итоги всех семи аукционов подведут 27 марта.







Подрядчик должен будет выполнить работы почти на 100 адресах, в перечень вошли дома на ул. Вертковской, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Оловозаводской, Зорге, Лаврова, Иванова, Лесосечной, Солидарности, Олеко Дундича, Красина, Кошурникова, Выборной, Лазурной, Советской, Дуси Ковальчук, Ипподромской, Блюхера, Амурской, Степной и др.







Ранее на заседании комиссии по наказам горсовета Новосибирска начальник управления дорожного строительства Юрий Алексеевский говорил, что в этом году на обустройство тротуаров и пешеходных дорожек планируется потратить 80 млн руб. Замначальника департамента энергетики и ЖКХ Сергей Елисеев пояснял, что на ремонт внутридворовых территорий и проездов планируется потратить 100 млн руб.







«В большей степени у нас работы ведутся по ремонту старого асфальтового покрытия во дворах, с уширением проезжей части, организацией новых парковочных карманов. Ну и также, где необходимо восстанавливать пешеходные тротуары, тропинки благоустраивать, эти объемы работ учтены в наказах», — говорил Елисеев.







Ранее новосибирские власти объявили четыре аукциона на поиск подрядчиков для реконструкции дорог и ликвидации мест концентрации ДТП на 12 участках на общую сумму 1 млрд руб.

