Проверка госконтрактов показала махинации на 1,3 миллиарда

Проверка госконтрактов показала махинации на 1,3 миллиарда

Аудиторы областной Контрольно-счетной палаты проверили бюджетные госзакупки за прошлый год и нашли десятки нарушений на огромную сумму.


Всего аудиторы проверили 1 тыс. 143 контракта на 7 млрд 142 млн 900 тыс. руб., они обнаружили в том числе десятки нарушений при заключении контрактов с подрядчиками на капремонт домов, сообщили в КСП НСО.


«Основная часть нарушений приходится на случаи ненадлежащего определения цены и исполнения контрактов на строительные работы, а также случаи непредъявления неустойки за несвоевременное исполнение контрактов», — пояснили в ведомстве.


Во время аудита закупок нашли 302 таких нарушения на более чем 1 млрд 280 млн руб.


Также аудиторам удалось выяснить, что в некоторых случаях аванс на строительство жилья для переселения людей из ветхого и аварийного жилья получали застройщики, которые скоро становились банкротами.


Кроме того, выделенные на госзакупки деньги расходовали неэффективно, потому что не использовалась проектная документация и обоснования инвестиций для дорожных работ.


В учреждениях молодежной политики нарушения в основном были связаны с тем, что услуги фактически оказывали еще до проведения аукциона (запроса котировок) и заключения контакта.


В некоторых районах области аудиторы обнаружили дробление закупок на ремонт дорог и объектов ЖКХ. Заказчики заключали несколько одинаковых договоров на сумму не больше 100 тыс. руб., каждый с одними и теми же поставщиками. Информацию об этом аудиторы передали в УФАС.


НГС.НОВОСТИ регулярно рассказывают о госзакупках, выбирая самые примечательные лоты. В конце января, например, областное минэкономразвития заказало выставочный стенд за 3 млн руб. для поездки на российский инвестиционный форум «Сочи-2017», который проходит в эти дни в Краснодарском крае.

Ольга Власова
Фото Mojito_mak (Essentials/iStock)

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