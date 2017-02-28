12-летняя пассажирка такси пострадала в аварии возле НГУ

Сегодня, 28 февраля, в Академгородке рядом с новым корпусом НГУ столкнулись Mazda 3 и такси «Лада Ларгус» — девочку-подростка из такси увезли в больницу.





ДТП произошло в 14:00 на пересечении Университетского проспекта, ул. Пирогова и ул. Ильича.







«Mazda 3 ехала по Университетскому проспекту со стороны Бердского шоссе, "Лада Ларгус" — во встречном направлении. На перекрестке таксист при повороте налево на ул. Ильича не пропустил "Мазду", в результате чего произошло столкновение. На переднем сиденье в такси была 12-летняя пассажирка. По словам очевидцев, сразу после ДТП ребенок выбежал из машины в шоковом состоянии. Приехал отец девочки — обнаружил у нее на голове большую шишку, а также она жаловалась на боль в плече. Приехавшая "скорая" увезла пострадавшую в больницу», — рассказали сотрудники мобильного приложения «Автоспас», чьи аваркомы были на месте ДТП.





В «Автоспасе» также отметили, что у «Мазды» почти полностью снесло переднюю часть. У «Лады» поврежден бок и вырвало переднее колесо. На месте работают сотрудники ГИБДД.







В отделе пропаганды Госавтоинспекции информации об этой аварии нет.







ДТП с участием машин такси в Новосибирске происходят, к сожалению, достаточно часто. Последний резонансный случай с печальными последствиями был 11 февраля. Тогда водитель-новичок на «Тойоте» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в такси — от удара легковушка отлетела в автобус.







Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

