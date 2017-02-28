12-летняя пассажирка такси пострадала в аварии возле НГУ

12-летняя пассажирка такси пострадала в аварии возле НГУ (фото)

Сегодня, 28 февраля, в Академгородке рядом с новым корпусом НГУ столкнулись Mazda 3 и такси «Лада Ларгус» — девочку-подростка из такси увезли в больницу.


ДТП произошло в 14:00 на пересечении Университетского проспекта, ул. Пирогова и ул. Ильича.


«Mazda 3 ехала по Университетскому проспекту со стороны Бердского шоссе, "Лада Ларгус" — во встречном направлении. На перекрестке таксист при повороте налево на ул. Ильича не пропустил "Мазду", в результате чего произошло столкновение. На переднем сиденье в такси была 12-летняя пассажирка. По словам очевидцев, сразу после ДТП ребенок выбежал из машины в шоковом состоянии. Приехал отец девочки — обнаружил у нее на голове большую шишку, а также она жаловалась на боль в плече. Приехавшая "скорая" увезла пострадавшую в больницу», — рассказали сотрудники мобильного приложения «Автоспас», чьи аваркомы были на месте ДТП.


В «Автоспасе» также отметили, что у «Мазды» почти полностью снесло переднюю часть. У «Лады» поврежден бок и вырвало переднее колесо. На месте работают сотрудники ГИБДД.


В отделе пропаганды Госавтоинспекции информации об этой аварии нет.


ДТП с участием машин такси в Новосибирске происходят, к сожалению, достаточно часто. Последний резонансный случай с печальными последствиями был 11 февраля. Тогда водитель-новичок на «Тойоте» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в такси — от удара легковушка отлетела в автобус.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 8201
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено