Покупательница обнаружила обломок иглы в конфетах новосибирской фабрики (обновлено)

Жительница Волгограда обнаружила металлическую деталь в шоколадных конфетах новосибирского производства.


Покупательница обнаружила обломок иглы в конфетах новосибирской фабрики (обновлено) (фото)


Как рассказала Ольга Ильичева, весовые конфеты «Шанс» с желе и суфле она купила 2 дня назад в киоске на волгоградском рынке, но попробовала их только вчера. Когда откусила полконфеты и начала ее разжевывать, то почувствовала во рту что-то странное.


«Я жую-жую, не пойму, что у меня на зубах, перебираю языком. Естественно, вытащила и обалдела вообще. У меня муж в шоке был», — описала ситуацию жительница Волгограда.


По словам женщины, предмет, который она обнаружила в шоколадной конфете, напомнил ей швейную иголку. «Ушка нет, как будто иголку напополам сломали, и [в конфету попал] вот этот кончик, где острие», — уточнила Ольга Ильичева, добавив, что намерена обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.


Судя по надписи на фантике, конфеты «Шанс» выпускает новосибирское ООО «Шоколадные традиции». Получить оперативные комментарии производителя корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — секретарь в приемной «Шоколадных традиций» уверила, что руководителей предприятия нет и связаться с ними невозможно.


Покупательница обнаружила обломок иглы в конфетах новосибирской фабрики (обновлено) (фото)


Покупательница обнаружила обломок иглы в конфетах новосибирской фабрики (обновлено) (фото)


Дополнение: Как сообщил директор ООО «Шоколадные традиции» Андрей Бондаренко, после появления новости об иголке в конфете компания провела совещание с участием технолога, завпроизводством и технического директора.


«Внимательно мы разглядывали вот этот маленький кусочек, но, знаете, у нас на производстве даже таких запчастей-то нету. То есть пока объяснений, откуда бы это могло отвалиться такое, мы даже придумать не можем», — отметил Андрей Бондаренко.


По его словам, руководство компании планирует связаться с покупательницей и провести расследование инцидента.


«Конечно, инцидент не очень такой хороший, мы готовы принести свои извинения и все прочее, если это действительно есть такой нюанс неприятный. То есть решить вопрос с обиженным покупателем, чтобы не оставалось вот этого негативного [осадка] на душе у человека», — добавил руководитель предприятия.


Новосибирцы тоже довольно часто делают странные находки в еде. Например, летом 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как жительница Новосибирска сломала зуб о металлическую деталь, которая попалась ей в трубочке с кремом от «Алтайской Бисквитной компании».

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Ильичевой

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