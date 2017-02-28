Мэрия Новосибирска довела до банкротства застройщика с миллионными долгами





Арбитражный суд НСО ввел процедуру наблюдения в компании ООО «Перлит-Инвест» по иску мэрии Новосибирска.





Информация о введении в «Перлит-Инвесте» первой стадии банкротства опубликована на сервисе «Электронное правосудие». Решение принято 27 февраля, пока опубликована только его резолютивная часть.







Арбитраж включил требования мэрии Новосибирска в третью очередь удовлетворения — общий долг компании перед городом составляет около 4,97 млн руб. Временным управляющим «Перлит-Инвеста» назначен член «Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих"» Евгений Иванов.







В 2013 году мэрия уже судилась с «Перлит-Инвестом» по поводу взыскания долга за аренду участка площадью 0,18 га в Железнодорожном районе города и сумела отсудить 646 тыс. руб., говорится в документах суда.







По телефонам «Перлит-Инвеста», указанным в «СПАРК», сегодня никто не отвечал.







Решение по иску мэрии к «Перлит-Инвесту» стало первым в череде банкротных разбирательств городских властей с должниками за землю. Как сообщали НГС.НОВОСТИ, в начале января мэрия подала в арбитраж сразу шесть исков о признании несостоятельными нескольких застройщиков. Помимо «Перлит-Инвеста», муниципалитет потребовал банкротства ООО «Обь Девелопмент», ЗАО «Сибирский региональный рынок "НОВОСИБОПТ"», ООО «Купер», ООО «Стройконструкция» и ООО НСК «Авантаж». Решения по этим делам еще не приняты.

