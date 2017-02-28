Рестораны завлекают постящихся пиадини с тофу и стейком из латука


Пиадини с рукколой и тофу
Пиадини с рукколой и тофу


В новосибирских заведениях появились постные меню — наборы блюд, приготовленных в соответствии с ограничениями, накладываемыми РПЦ.


По данным справочника 2ГИС, постное меню сейчас в Новосибирске есть в 234 заведениях.


Как правило, заведения стараются составить постное меню в соответствии с выбранной концепцией — и не столько используют традиционные русские рецепты, сколько просто исключают запрещенные постом продукты. Так, например, кафе «Утровечера» предлагает в качестве холодной закуски «пиадини с рукколой, томатами и тофу» за 250 руб.


В сети Traveler's Coffee приготовили «паэлью по-валенсийски» (с мидиями и кальмарами в томатном соусе) за 215 руб. и теплый салат с фасолевым майонезом за 190 руб. А в ресторане #СибирьСибирь можно заказать «сочный стейк из латука с томатами гриль» (420 руб.) и морковные котлетки на пару с медом (380 руб.).


Постное меню появилось даже в заведениях, где мясные блюда являются основой концепции. Например, в сети «Шашлыкофф» в постном меню нашлись шампиньоны гриль, приготовленные на шпажке, и «шашлык фреш» (разные овощи на гриле — оба блюда стоят 269 руб). А в мясном ресторане «Гриль и Бутыль» имеется не только обычное постное меню, но и специальное постное меню для бизнес-ланча, где, например, можно заказать гречневую кашу с вешенками за 149 руб.


Сделать привлекательными блюда без мяса и молока пытаются и в заведениях преимущественно русской кухни. Так, в сети «Печки-Лавочки» в постном меню есть пшеничная каша с помидорами черри (169 руб.) и салат из свеклы с апельсинами (149 руб.). Отдельного постного меню для бизнес-ланча здесь нет, но во время обеда «Печки-Лавочки» обещают заказавшим постные блюда 20 % скидку.


По церковному календарю Великий пост начался 27 февраля и продлится до 15 апреля, закончившись 16 апреля Пасхой.


Во время прошлого Великого поста в Новосибирске можно было заказать бургеры с баклажаном и яблочный мильфей.

Стас Соколов
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