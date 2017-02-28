Рухнувшая с балкона снежная глыба раздавила припаркованный «Ниссан»

Рухнувшая с балкона снежная глыба раздавила припаркованный «Ниссан» (фото)

В ночь на вторник, 28 февраля, глыба снега  рухнула с козырька балкона на стоявший под окнами «Ниссан» в Дзержинском районе Новосибирска.


Инцидент произошел возле дома № 17 на Гусинобродском шоссе. 


«Машина, стоявшая с осени под балконами ГБШ-17, и сугроб, также копившийся с осени на козырьке балкона последнего этажа девятиэтажки, нашли друг друга вчера вечером в районе 22:00», — написал в редакцию НГС читатель, представившийся Антоном.


Как пояснил директор ЖЭУ № 44 Сергей Вагайцев, этот козырек жильцы квартиры на 9-м этаже установили самовольно при остеклении балкона. «Козырек самовольно установленный. Проектных козырьков на доме таких нет. Если бы был проектный козырек, тогда бы мы несли ответственность за это», — отметил Вагайцев.


Работники ЖЭУ уже 2 раза направляли жильцам предписания по этому поводу, но отклика так и не получили. 


«В эту квартиру предписания доставить не могли. Сбрасывали им в почтовый ящик, потому что квартире то ли никто не проживает, хотя по выписке из домовой книги зарегистрировано 3 человека <…> Соседи тоже очень редко [их] видят», — описал ситуацию руководитель ЖЭУ.


По его словам, сугроб с козырька балкона упал на «Ниссан», который всю зиму стоит на газоне и некоторое время назад был полностью скрыт под снегом. «Владельца [машины] мы нашли методом обзвона. Тоже житель этого же дома из второго подъезда», — уточнил Сергей Вагайцев.


В какую сумму владелец машины оценивает ущерб от падения снега, директору ЖЭУ пока неизвестно. Но, по его оценке, «Ниссан» получил серьезные повреждения: полностью пострадала крыша. 


Падение снега с балконов и крыш на автомобили в Новосибирске не редкость. Так, в декабре 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о происшествии на ул. Геодезической, где снежная глыба с крыши пятиэтажки рухнула на ехавший по двору «Лексус».


Если вы стали очевидцем похожих случаев, сообщайте об этом в редакцию НГС.НОВОСТИ через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

Ольга Хмелевская
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