Новосибирцы стали чемпионами России по зрелищному виду сноуборда

Новосибирские спортсмены Мария Васильцова и Николай Олюнин выиграли чемпионат России по сноуборд-кроссу.





В Пермском крае на базе ГК «Такман» 27 февраля завершился чемпионат России в дисциплине сноуборд-кросс. Среди женщин быстрее всех до финиша добралась спортсменка из Новосибирской области 21-летняя Мария Васильцова. Следом за ней к финишу пришли Юлия Лаптева из Кемеровской области, Александра Паршина из Магаданской области и Кристина Пауль из Красноярского края.











«Я ставила себе цель выиграть этот чемпионат России, и все сложилось наилучшим образом. Сервис отлично подготовил доску, трасса была подходящая для меня: быстрая, сложная и техничная. Соперники были сильные, одна из них двукратная чемпионка первенства мира (Кристина Пауль), и каждый был достоин победы. В квалификации допустила одну ошибку, но в финалах все прошло отлично», — рассказала НГС.НОВОСТИ Мария Васильцова.







Следующими соревнованиями для спортсменов будут Кубки мира, а после сноубордистам предстоит выступить на самом важном старте в сезоне — на чемпионате мира в Испании, пояснила Мария.











Среди мужчин в дисциплине сноуборд-кросс первое место занял 25-летний Николай Олюнин, а третьим стал 21-летний Даниил Дильман — спортсмены выступают за Новосибирскую область и Красноярский край. Второе место занял представитель Пермского края Евгений Мухутдинов, четвертым стал Александр Гузачев из Кемеровской области.









Справка: Сноуборд-кросс — одно из самых зрелищных и динамичных направлений в сноуборде. Дисциплина включена в программу Олимпийских игр в 2006 году. В заездах одновременно от 4 до 6 спортсменов состязаются в скорости на специально подготовленной трассе. На трассе есть разные рельефные фигуры: валы, валики, трамплины, спайны и контруклоны. Количество и расположение фигур определяется строителями трассы. Время прохождения трассы в Такмане около 50 секунд. (ГК «Такман»)







Спортсмены из Новосибирской области часто занимают призовые места во всероссийских и мировых соревнованиях. Не так давно уроженка Новосибирска Алена Заварзина победила в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Болгарии.

