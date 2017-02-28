Самой красивой работницей офиса стала 25-летняя девушка-боксер





25-летняя бухгалтер из Новосибирска стала победительницей бьюти-проекта «Леди офис» и выиграла поездку в Европу.







«Мне нравится познавать все новое, решила попробовать себя в качестве модели — вспышки фотоаппаратов завораживают», — призналась корреспонденту НГС.НОВОСТИ победительница Анастасия Леватаева. В будни девушка работает старшим бухгалтером в ритейл-центре, а в свободное время последние полгода занимается боксом, раньше увлекалась каратэ.







Организатором проекта стала школа эстетического развития «Лаборатория имиджа». В нем участвовали 50 сотрудниц 47 организаций в возрасте от 22 до 40 лет.





Проект стартовал в июле прошлого года и длился 9 месяцев. За это время для участниц провели около 30 фото- и видеосессий, обучающих уроков красоты и других бьюти-событий.











«Каждый месяц девочки снимались на квадроциклах, мотоциклах, на аэродроме, под парусом, на крыше 20-этажного дома, прыгали с вышек. [Участницы] cтреляли из всех видов оружия в арбалетном клубе — как добавочное направление. Рассказывали о достопримечательностях Новосибирска — зоопарке, планетарии», — рассказала организатор проекта, имидж-стилист Марина Тимофеева.











Многие съемки заставляли девушек преодолевать себя. Анастасия Леватаева призналась, что самой экстремальной фотосъемкой для нее стал фотосет на байках — на улице уже было холодно, пошел первый снег, а сниматься нужно было в платьях из полиэтилена.











Финал проекта состоялся 26 февраля в банкет-холле «Белый зал». Участницы проекта устроили четыре дефиле — в повседневной одежде, платья из мусорных мешков, дизайнерских платьях из джинсовых галстуков. Также девушки выходили на сцену в вечерних костюмах и учили дефилировать всех гостей вечера.











На финале присутствовали спонсоры, которые сделали подарки всем участницам. Среди девушек разыграли прыжок с парашютом, уроки экстремального вождения, обучение вождению на мотоциклах, 100 литров бензина. В перерывах между выступлениями гостей вечера радовали выступлениями творческие коллективы.











В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом бьюти-проекте — «Учитель года-2016». Тогда его победительницей стала 28-летняя преподавательница английского языка Анна Давыдан. Организатором также выступала школа «Лаборатория имиджа».

