​«2ГИС» резко поднялся в рейтинге самых дорогих компаний Рунета

Новосибирская компания «2ГИС» оказалась на 9-й строчке рейтинга самых дорогих компаний Рунета в 2017 году, который составили аналитики журнала Forbes.







Всего список состоит из 20 компаний, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете, созданные в России или работающие в основном на российском рынке.







«Новосибирский предприниматель Александр Сысоев придумал, как можно заработать, соединив электронную карту города со справочником. Сегодня ежемесячная аудитория сервиса 2GIS — 30 млн человек из 318 городов в девяти странах. В конце 2015 года компания получила 40 млн долл. инвестиций от фондов Baring Vostok и ru-Net. Деньги пошли на запуск новых продуктов и географическую экспансию. За 2016 год 2GIS запустил навигатор с голосовыми подсказками, приложения "Аптеки" и "Такса" (сравнивает цены на такси в городе), добавил планы 290 торговых центров в онлайн-версию сервиса», — описывает «Форбс» компанию «2ГИС».







Стоимость «2ГИС», основанного в 1999 году, оценена в 200 млн долл.







В прошлом году «2ГИС» также входил в этот рейтинг, но занимал тогда 19-е место, его стоимость оценивалась в 150 млн долл. Кроме того, в прошлых годах новосибирская компания входила в другой список «Форбс» — в рейтинг 25 самых выгодных франшиз России, в 2015 году «2ГИС» оказался на 22-м месте, а в 2016-м уже на 19-м.





В свежем рейтинге первое место среди самых дорогих компаний российского интернета занял «Яндекс», он оценен в 7,6 млрд долл. На втором месте Mail.Ru Group стоимостью 4 млрд долл., а на третьем — Avito, которое стоит больше 2,5 млрд долл.





Капитализация публичных компаний приведена по данным биржи на 24 января 2017 года.







«В рейтинге нет оценок объема российского бизнеса зарубежных игроков (например, Alibaba Group или Facebook), а также компаний, преимущественно работающих в офлайне (в рейтинге нет РЖД или "Аэрофлота", крупнейших российских онлайн-площадок или ритейлеров вроде "М.Видео"). В рамках этого проекта нет компаний из быстрорастущей сферы финтеха и игровой индустрии, бизнес-модель которых сильно отличает их от участников рейтинга», — отмечает «Форбс».

