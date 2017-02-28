Коммунальщики нашли источник затопившего «Золотую Ниву» кипятка

С вечера 27 февраля из-за дефектов на трубопроводе в Октябрьском районе без тепла и горячей воды остались сотни домов, детские сады и поликлиники.





27 февраля на участке теплотрассы от ул. Автогенной до ул. Никитина около 20:15 специалисты обнаружили дефект трубопровода диаметром 800 мм, рассказали в АО «СИБЭКО». Вода вылилась на перекресток ул. Кошурникова и Богаткова — в районе станции метро «Золотая Нива».







По словам жителей, вода начала выливаться на поверхность около 18:30–19:00. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, около 22:00 перекресток «Золотой Нивы» был сильно затянут паром, затоплены водой оказались правые полосы ул. Бориса Богаткова, много воды скопилось на пешеходных переходах через улицу.







«Причины дефекта сейчас выясняет комиссия предприятия по расследованию технологических нарушений», — пояснили в АО «СИБЭКО».









Из-за аварии без отопления и горячей воды оказались 54 жилых дома, 2 детских учреждения и еще 7 зданий. Кроме того, понизилась температура горячей воды более чем в 300 зданиях в Октябрьском и Центральном районах — на ул. Богаткова, Лескова, Никитина, Кирова, Военной, Шевченковском и Депутатском жилмассивах. В зону отключения попали 185 жилых домов, 20 детских и 18 учебных учреждений, 8 поликлиник и еще 95 зданий.







Ориентировочно, устранят дефект на трубопроводе сегодня, 28 февраля, к 14:00.







Кроме того, вечером 27 февраля, примерно с 17:00, дефект на трубопроводе диаметром 500 мм был обнаружен на ул. Выборной. Из-за этого дома, стоящие на улице, остались без горячей воды и отопления. «Улица Выборная, весь микрорайон Энергостроителей уже 8 часов без горячей воды и отопления», — написали в редакцию НГС.НОВОСТИ читатели.





В АО «СИБЭКО» пояснили, что аварию на этом трубопроводе устранили 28 февраля в 3:20.











Новосибирцы часто остаются без горячей воды и отопления из-за аварий на теплотрассах. Например, недавно в Заельцовском районе Новосибирска прорвало теплотрассу на ул. Галущака — несколько домов остались без горячей воды, а кипяток полился в Ельцовку.

