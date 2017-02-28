KIA на скорости сбила рабочих и влетела в автокран

Вчера, 27 февраля, поздно вечером молодой водитель KIA на ул. Писарева в Новосибирске врезался в автокран и двух мужчин, которые занимались монтажом рекламы.





ДТП произошло в 23:50.





«Водитель 31 года за рулем KIA Sportage ехал по ул. Ипподромской со стороны ул. Гоголя в сторону ул. Кропоткина и у дома № 147«а» по ул. Писарева наехал на дорожные конусы, которыми было огорожено место монтажа наружной рекламы. Затем наехал на двух мужчин, которые занимались монтажом рекламы, а также на автокран КАТО», — рассказали в Госавтоинспекции по НСО.







28-летний водитель автокрана, который помогал монтировать рекламу и находился на проезжей части, получил перелом правой голени, его отправили в больницу. Монтажнику рекламы тоже 28 лет, у него перелом костей пальцев правой стопы — мужчине наложили гипс и отправили домой.





Водителя КIA, по информации Муниципальной аварийно-спасательной службы, зажало в смятом салоне.





Оттуда мужчину достали спасатели, затем он попал в больницу с тяжелыми травами, но вскоре умер, сообщили в Госавтоинспекции.

