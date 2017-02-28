Новосибирцы застряли в утренней пробке у «МЕГИ» 

Новосибирцы застряли в утренней пробке у «МЕГИ»  (фото)

В утренний час пик самые крупные пробки в Новосибирске собрались на ул. Большевистская, Кирова, Кошурникова, а также на выезде с Советского шоссе рядом с СТЦ «МЕГА».


Длина затора из машин на ул. Большевистской, если ехать из Академгородка в сторону «Речного вокзала», приближается к 4 км, что почти в два раза меньше, чем было вчера. Но транспорт все равно движется очень медленно. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость потока не превышает 7 км/ч.


Пробка на Советском шоссе
Пробка на Советском шоссе


По ул. Кирова в сторону Ипподромской машины движутся с той же скоростью. А пробка начинается от ул. Лобова и тянется до пересечения с ул. Никитина. Также Яндекс.Пробки предупреждают автомобилистов о скоплении машин в Дзержинском районе на ул. Кошурникова. Пробка собралась вокруг метро «Золотая Нива» при движении в сторону пр. Дзержинского.


Пробка на Большевистской
Пробка на Большевистской


Также транспорт стоит на Советском шоссе до пересечения с ул. Мира — пробка достигает почти 2 км, скорость потока — 10 км/ч. Кроме того, пробки собрались на ул. Ватутина и Немировича-Данченко


Общее состояние с пробками сегодня утром оценивается в 6 баллов.

Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова 
Скриншоты yandex.ru/maps

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