«Золотую Ниву» затопило водой и окутало паром

Вечером 27 февраля перекресток ул. Кошурникова и Бориса Богаткова затопило водой — в районе станции метро «Золотая Нива».





Как сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ, по состоянию на 22:00 перекресток «Золотой Нивы» сильно затянут паром. Особенно затоплены водой правые полосы ул. Бориса Богаткова, много воды скопилось на пешеходных переходах через улицу.









Самое глубокое место — между ТЦ Golden Field и жилым домом по адресу ул. Бориса Богаткова, 208/1. С перекрестка «Золотой Нивы» поток воды течет вниз по четной стороне ул. Кошурникова как минимум до ее перекрестка с ул. Федосеева.









Отметим, что информации о текущих коммунальных авариях на муниципальном портале «Мой.Новосибирск» нет.









Потоп на «Золотой Ниве» — не первый за последние дни: на прошлой неделе затопило улицу рядом с Законодательным собрание НСО.

