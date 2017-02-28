​На «Европе Плюс» выбрали 20 лучших девушек для конкурса красоты

Кастинг на конкурс «Мисс Европа Плюс-2017»
Кастинг на конкурс «Мисс Европа Плюс-2017»


На радио «Европа Плюс» отобрали 20 самых красивых девушек, заявивших о своем желании поучаствовать в конкурсе «Мисс Европа Плюс».


Наталья Пилипенко, 24 года
Наталья Пилипенко, 24 года


«Достаточно качественный состав — нам было сложно выбрать только 20, хотелось взять еще несколько. Всего же пришло на кастинг 86 девушек. Это из тех ста, которые были предварительно отобраны путем голосования на сайте», — рассказала бренд-менеджер радио «Европа Плюс» Ксения Свечникова. Она уточнила, что нескольких претенденток на участие в шоу им пришлось дисквалифицировать за накрутку голосов, а всего на конкурс было подано 294 заявки от девушек в возрасте от 18 до 30 лет.


Софья Козлянченко, 18 лет
Софья Козлянченко, 18 лет


Отбор конкурсной двадцатки прошел в «Ауре» на выходных. Сегодня эта двадцатка была утверждена окончательно — у девушек взяли подтверждение, что они в течение почти месяца смогут тратить значительную часть своего времени на подготовку, для чего придется жертвовать или учебой, или работой.


Алена Стрилецкая, 18 лет
Алена Стрилецкая, 18 лет


«В этом году девушки как никогда очень творческие, все талантливые — танцуют, поют. Я понимаю, что родители в свое время немало сил положили на то, чтобы ребенок умел все — и на фортепиано играть, и на аккордеоне… Даже сложно им дать какое-то задание, чтобы они не с ним не справились. Мне кажется, они со всем справятся», — заметила директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова, участвовавшая в просмотре девушек. 


Алина Федотова, 23 года
Алина Федотова, 23 года


До финала конкурса, который состоится 25 марта, девушки будут ходить на разные мастер-классы — по актерскому мастерству, хореографии, радиоведущего — и регулярно участвовать в фотосессиях. Победительница конкурса красоты помимо мелких призов от различных спонсоров и переходящей короны «Мисс Европы Плюс» получит норковую шубу. 

Аделина Долгих, 19 лет
Аделина Долгих, 19 лет


Виктория Александрова, 22 года
Виктория Александрова, 22 года


Анна Булгакова, 22 года
Анна Булгакова, 22 года


Светлана Наумова, 26 лет
Светлана Наумова, 26 лет


Татьяна Полторанина, 18 лет
Татьяна Полторанина, 18 лет


Ася Шабович, 26 лет
Ася Шабович, 26 лет


Анастасия Жданова, 18 лет
Анастасия Жданова, 18 лет


Кристина Луговская, 18 лет
Кристина Луговская, 18 лет


Анастасия Бойчук, 21 год
Анастасия Бойчук, 21 год


Виктория Малова, 21 год
Виктория Малова, 21 год


Юлия Видеман, 22 года
Юлия Видеман, 22 года


Маргарита Егорова, 20 лет
Маргарита Егорова, 20 лет


Дарья Хромихина, 20 лет
Дарья Хромихина, 20 лет


Ксения Мезенцева, 19 лет
Ксения Мезенцева, 19 лет


Юлия Гришманова, 18 лет
Юлия Гришманова, 18 лет


Карина Гулевич, 26 лет
Карина Гулевич, 26 лет


Предыдущая «Мисс Европа Плюс» Лидия Молодцова в голосовании на НГС.НОВОСТИ заняла второе место среди победительниц различных новосибирских конкурсов красоты, проходивших в 2016 году. Первое место читатели НГС отдали «Королеве Осени 2016» Юлии Звягинцевой. 


Какая из этих девушек вам нравится больше всех?

  • Наталья Пилипенко
  • Софья Козлянченко
  • Алена Стрилецкая
  • Алина Федотова
  • Аделина Долгих
  • Виктория Александрова
  • Анна Булгакова
  • Светлана Наумова
  • Татьяна Полторанина
  • Ася Шабович
  • Анастасия Жданова
  • Кристина Луговская
  • Анастасия Бойчук
  • Виктория Малова
  • Юлия Видеман
  • Маргарита Егорова
  • Дарья Хромихина
  • Ксения Мезенцева
  • Юлия Гришманова
  • Карина Гулевич
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Илья Калинин
Фото предоставлены Ксенией Свечниковой

Прочтений: 10340
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (50)50
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено