​На «Европе Плюс» выбрали 20 лучших девушек для конкурса красоты

Кастинг на конкурс «Мисс Европа Плюс-2017»





На радио «Европа Плюс» отобрали 20 самых красивых девушек, заявивших о своем желании поучаствовать в конкурсе «Мисс Европа Плюс».







Наталья Пилипенко, 24 года





«Достаточно качественный состав — нам было сложно выбрать только 20, хотелось взять еще несколько. Всего же пришло на кастинг 86 девушек. Это из тех ста, которые были предварительно отобраны путем голосования на сайте», — рассказала бренд-менеджер радио «Европа Плюс» Ксения Свечникова. Она уточнила, что нескольких претенденток на участие в шоу им пришлось дисквалифицировать за накрутку голосов, а всего на конкурс было подано 294 заявки от девушек в возрасте от 18 до 30 лет.







Софья Козлянченко, 18 лет





Отбор конкурсной двадцатки прошел в «Ауре» на выходных. Сегодня эта двадцатка была утверждена окончательно — у девушек взяли подтверждение, что они в течение почти месяца смогут тратить значительную часть своего времени на подготовку, для чего придется жертвовать или учебой, или работой.







Алена Стрилецкая, 18 лет





«В этом году девушки как никогда очень творческие, все талантливые — танцуют, поют. Я понимаю, что родители в свое время немало сил положили на то, чтобы ребенок умел все — и на фортепиано играть, и на аккордеоне… Даже сложно им дать какое-то задание, чтобы они не с ним не справились. Мне кажется, они со всем справятся», — заметила директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова, участвовавшая в просмотре девушек.







Алина Федотова, 23 года





До финала конкурса, который состоится 25 марта, девушки будут ходить на разные мастер-классы — по актерскому мастерству, хореографии, радиоведущего — и регулярно участвовать в фотосессиях. Победительница конкурса красоты помимо мелких призов от различных спонсоров и переходящей короны «Мисс Европы Плюс» получит норковую шубу.

Аделина Долгих, 19 лет





Виктория Александрова, 22 года





Анна Булгакова, 22 года





Светлана Наумова, 26 лет





Татьяна Полторанина, 18 лет







Ася Шабович, 26 лет





Анастасия Жданова, 18 лет





Кристина Луговская, 18 лет





Анастасия Бойчук, 21 год





Виктория Малова, 21 год





Юлия Видеман, 22 года





Маргарита Егорова, 20 лет







Дарья Хромихина, 20 лет





Ксения Мезенцева, 19 лет





Юлия Гришманова, 18 лет





Карина Гулевич, 26 лет





Предыдущая «Мисс Европа Плюс» Лидия Молодцова в голосовании на НГС.НОВОСТИ заняла второе место среди победительниц различных новосибирских конкурсов красоты, проходивших в 2016 году. Первое место читатели НГС отдали «Королеве Осени 2016» Юлии Звягинцевой.





Какая из этих девушек вам нравится больше всех?

Наталья Пилипенко



Софья Козлянченко



Алена Стрилецкая



Алина Федотова



Аделина Долгих



Виктория Александрова



Анна Булгакова



Светлана Наумова



Татьяна Полторанина



Ася Шабович



Анастасия Жданова



Кристина Луговская



Анастасия Бойчук



Виктория Малова



Юлия Видеман



Маргарита Егорова



Дарья Хромихина



Ксения Мезенцева



Юлия Гришманова



Карина Гулевич

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