На «Европе Плюс» выбрали 20 лучших девушек для конкурса красоты
На радио «Европа Плюс» отобрали 20 самых красивых девушек, заявивших о своем желании поучаствовать в конкурсе «Мисс Европа Плюс».
«Достаточно качественный состав — нам было сложно выбрать только 20, хотелось взять еще несколько. Всего же пришло на кастинг 86 девушек. Это из тех ста, которые были предварительно отобраны путем голосования на сайте», — рассказала бренд-менеджер радио «Европа Плюс» Ксения Свечникова. Она уточнила, что нескольких претенденток на участие в шоу им пришлось дисквалифицировать за накрутку голосов, а всего на конкурс было подано 294 заявки от девушек в возрасте от 18 до 30 лет.
Отбор конкурсной двадцатки прошел в «Ауре» на выходных. Сегодня эта двадцатка была утверждена окончательно — у девушек взяли подтверждение, что они в течение почти месяца смогут тратить значительную часть своего времени на подготовку, для чего придется жертвовать или учебой, или работой.
«В этом году девушки как никогда очень творческие, все талантливые — танцуют, поют. Я понимаю, что родители в свое время немало сил положили на то, чтобы ребенок умел все — и на фортепиано играть, и на аккордеоне… Даже сложно им дать какое-то задание, чтобы они не с ним не справились. Мне кажется, они со всем справятся», — заметила директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова, участвовавшая в просмотре девушек.
До финала конкурса, который состоится 25 марта, девушки будут ходить на разные мастер-классы — по актерскому мастерству, хореографии, радиоведущего — и регулярно участвовать в фотосессиях. Победительница конкурса красоты помимо мелких призов от различных спонсоров и переходящей короны «Мисс Европы Плюс» получит норковую шубу.
Предыдущая «Мисс Европа Плюс» Лидия Молодцова в голосовании на НГС.НОВОСТИ заняла второе место среди победительниц различных новосибирских конкурсов красоты, проходивших в 2016 году. Первое место читатели НГС отдали «Королеве Осени 2016» Юлии Звягинцевой.
Какая из этих девушек вам нравится больше всех?
- Наталья Пилипенко
- Софья Козлянченко
- Алена Стрилецкая
- Алина Федотова
- Аделина Долгих
- Виктория Александрова
- Анна Булгакова
- Светлана Наумова
- Татьяна Полторанина
- Ася Шабович
- Анастасия Жданова
- Кристина Луговская
- Анастасия Бойчук
- Виктория Малова
- Юлия Видеман
- Маргарита Егорова
- Дарья Хромихина
- Ксения Мезенцева
- Юлия Гришманова
- Карина Гулевич
Илья Калинин
Фото предоставлены Ксенией Свечниковой