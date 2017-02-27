Сразу две «скорые» увязли в снегу, и врачу пришлось идти пешком

Сразу две «скорые» увязли в снегу, и врачу пришлось идти пешком (фото)

Сегодня, 27 февраля, в частном секторе на ул. спуск Ногина застряли сразу две машины службы скорой помощи.


Читатель НГС.НОВОСТИ Евгений, ставший свидетелем случившегося, говорит, что вторая машина помогала первой, но в итоге обе засели в снегу. «С лопатой им помогал. Толку — ноль. Приехала еще какая-то машина коммунальной службы — тоже ничего сделать не смогла. Врач одной из машин вышла с сумкой и пошла пешком — ее вроде должна встретить еще одна машина», — рассказал Евгений.


По его словам, случай произошел рядом с домом спуск Ногина, 65. «Дорогу там за зиму не чистили ни разу», — вынес вердикт Евгений.


Ситуация со снегом в частном секторе этой зимой весьма плачевная, а машины «скорой» буксуют даже на выезде из здания подстанции.

Анна Наумцева
Фото читателя НГС

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