Девочка из Новосибирска попала в трейлер детектива с Захаром Прилепиным





На YouTube появился первый трейлер фильма «Гайлер», съемки которого частично велись в Новосибирской области в прошлом году.











Главную роль в фильме играет известный писатель Захар Прилепин, он же вместе с режиссером Петром Дикаревым («Двойная сплошная. Любовь») является соавтором сценария. На экраны кино должно выйти в этом году.











Новосибирская часть съемок проходила осенью прошлого года в Ордынском районе. В фильме снимались профессиональные новосибирские актеры: Константин Телегин, Екатерина Жирова («Красный факел»), Татьяна Жулянова, Снежанна Мордвинова (ГДТ под руководством Сергея Афанасьева), Владимир Казанцев («Старый дом»), Зоя Терехова (театр Афанасьева) и Владимир Дербенцев («Глобус»).





Эпизодическую роль сыграла девятилетняя девочка — жительница Новосибирска Даниэлла Албаут (она также появляется в трейлере).