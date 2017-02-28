Девочка из Новосибирска попала в трейлер детектива с Захаром Прилепиным

Девочка из Новосибирска попала в трейлер детектива с Захаром Прилепиным (видео)


На YouTube появился первый трейлер фильма «Гайлер», съемки которого частично велись в Новосибирской области в прошлом году.



Главную роль в фильме играет известный писатель Захар Прилепин, он же вместе с режиссером Петром Дикаревым («Двойная сплошная. Любовь») является соавтором сценария. На экраны кино должно выйти в этом году.


Девочка из Новосибирска попала в трейлер детектива с Захаром Прилепиным (видео)


Новосибирская часть съемок проходила осенью прошлого года в Ордынском районе. В фильме снимались профессиональные новосибирские актеры: Константин Телегин, Екатерина Жирова («Красный факел»), Татьяна Жулянова, Снежанна Мордвинова (ГДТ под руководством Сергея Афанасьева), Владимир Казанцев («Старый дом»), Зоя Терехова (театр Афанасьева) и Владимир Дербенцев («Глобус»).


Эпизодическую роль сыграла девятилетняя девочка — жительница Новосибирска Даниэлла Албаут (она также появляется в трейлере).

Стас Соколов
Фото: кадры из трейлера «Гайлер»

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