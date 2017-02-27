Новосибирцы сняли с собаки живого клеща

Новосибирцы сняли с собаки живого клеща (фото)


Жительница Новосибирска обнаружила проснувшегося клеща — насекомое попало в дом после прогулки с собакой.


Это случилось сегодня, 27 февраля, на ул. Кирова. «Собака такса. После прогулки он сильно чесал ухо, мы его осмотрели — ничего не нашли. А потом на том месте, где сидела собака, на стене, увидели клеща. Он бегал», — рассказала читательница НГС.НОВОСТИ, которая представилась Татьяной и предоставила в редакцию фотографии клеща.


По словам женщины, собака гуляла вдоль теплотрассы — там рядом есть деревья, а в округе уже видна оттаявшая прошлогодняя трава.


«Решили, раз клещ никого не укусил, на экспертизу его не понесем. Тем более мы его посадили в банку и забыли на пару часов. Клещ умер», — пояснила собеседница.


Если бы клещ успел кого-то укусить, это могло бы иметь печальные последствия, вплоть до летального исхода. В прошлом году в Новосибирской области клещи стали причиной смерти 5 человек, причем эта цифра оказалась выше, чем в позапрошлом году.

Анна Наумцева
Фото читателя НГС

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