Новосибирцы сняли с собаки живого клеща





Жительница Новосибирска обнаружила проснувшегося клеща — насекомое попало в дом после прогулки с собакой.







Это случилось сегодня, 27 февраля, на ул. Кирова. «Собака такса. После прогулки он сильно чесал ухо, мы его осмотрели — ничего не нашли. А потом на том месте, где сидела собака, на стене, увидели клеща. Он бегал», — рассказала читательница НГС.НОВОСТИ, которая представилась Татьяной и предоставила в редакцию фотографии клеща.







По словам женщины, собака гуляла вдоль теплотрассы — там рядом есть деревья, а в округе уже видна оттаявшая прошлогодняя трава.







«Решили, раз клещ никого не укусил, на экспертизу его не понесем. Тем более мы его посадили в банку и забыли на пару часов. Клещ умер», — пояснила собеседница.





Если бы клещ успел кого-то укусить, это могло бы иметь печальные последствия, вплоть до летального исхода. В прошлом году в Новосибирской области клещи стали причиной смерти 5 человек, причем эта цифра оказалась выше, чем в позапрошлом году.