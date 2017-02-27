«СИБЭКО» оштрафовали за смерть рабочего от удара током на ТЭЦ-4

«СИБЭКО» оштрафовали за смерть рабочего от удара током на ТЭЦ-4

Трудовая инспекция оштрафовала АО «СИБЭКО» за гибель сотрудника на ТЭЦ-4.


Рабочего насмерть ударило током на ТЭЦ-4 при осмотре закрытого распределительного устройства. Трагедия произошла 11 января.


Комиссия областной госинспекции труда выяснила, что несчастный случай произошел из-за нарушения требований охраны труда.


«По результатам расследования за выявленные нарушения юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Материалы дела направили в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности», — рассказали в госучреждении.


В госинспекции труда по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что предприятию выписали штраф, его сумму и другие обстоятельства происшествия пообещали уточнить 28 февраля. В компании «СИБЭКО» также пообещали рассказать все позднее.


В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом несчастном случае на ТЭЦ. Тогда в ожоговый центр с территории ТЭЦ-2 в Новосибирске увезли мужчину с тяжелыми ожогами.

Ольга Власова
Фото Shinyfamily (Essentials/iStock)

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