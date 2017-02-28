Маленьким шимпанзе Филе и Люсе собирают мячи и пластиковые машинки

Новосибирский зоопарк попросил горожан подарить одеяла и пластмассовые машинки одиноким детенышам шимпанзе.









Как и все 2-летние дети, шимпанзе Филимон и Люсьена из зоопарка активно испытывают на прочность все, что их окружает. «Игрушки у них в вольере живут недолго. Все, что можно, неугомонные Филя и Люся разбирают и разгрызают. Это говорит о том, что наши шимпанзе хорошо развиваются», — рассказали в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.







По словам работников зоопарка, когда малыши расправляются с очередным мячом или кубиком, то начинают скучать и ищут, с чем бы им еще поиграть. Поэтому желающие порадовать шимпанзе могут подарить им игрушки.







«Как и для маленьких детей, игрушки для маленьких шимпанзе должны быть безопасными, крупными, без мелких деталей: большие машинки, пирамидки, кубики, мячи. Пластмассовым игрушкам отдается предпочтение. Мягкие не подойдут совсем»,





— уточнили в зоопарке.







Также работники зоопарка просят дарить шимпанзе одеяла — Филя и Люся в них кутаются и делают из них уютные гнезда для сна. «Но с одеялами малыши еще и играют, поэтому надолго их тоже не хватает», — отметили в зоопарке.





Как сообщалось ранее, Филимон и Люсьена поселились в Новосибирском зоопарке в декабре 2016 года — после того как алтайские таможенники забрали их у контрабандиста. По оценке специалистов, малышам около 2 лет. Когда детенышей шимпанзе привезли в зоопарк, они первое время очень всего боялись, а у самки оказались сломаны 2 пальца на руке.