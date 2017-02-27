Сбежавшая в Кыштовку от секс-просвещения семья вернулась в Германию

Семья Мартенс, приехавшая в декабре 2016 года из Германии в село Кыштовка, неожиданно уехала из Новосибирской области.





Об этом рассказал знакомый семьи Мартенс Василий. По его данным, семья улетела из Новосибирска в Германию. Еще один знакомый семьи Мартенс Ростислав Алиев уточнил, что дом, в котором жила семья, сейчас пустует.







«Мне передали привет из Германии и извинения, что не успели попрощаться. Для всех отъезд семьи стал неожиданностью. В пятницу Евгений приехал из Германии, куда поехал для организации отправки контейнера с вещами по железной дороге. И в пятницу они резко собрались и уехали», — рассказал Ростислав.







О причинах внезапного отъезда семьи знакомые не знают.







Евгений и Луиза Мартенс эмигрировали из Омской области в Германию в начале 1990-х, там познакомились и поженились. Теперь у них 10 детей от полутора до пятнадцати лет. Семья перебралась в Кыштовку 18 декабря 2016 года, главной причиной переезда они назвали сексуальное просвещение в немецких школах.







В 2012 году 10-летняя Мелитта Мартенс отказалась посещать уроки сексуального просвещения в школе. За прогулы Мелиттой обязательных уроков родителей приговорили к штрафу в размере 150 евро, а за отказ платить штраф из принципа чету Мартенс приговорили к одному дню тюрьмы. Позже школа смирилась с нежеланием Мелитты изучать устройство своего тела, однако семья все равно решила переехать, чтобы избежать конфликта по поводу младших детей.

