Власти нашли ответственных за обрушение крыши жилого дома на Богдашке

Власти нашли ответственных за обрушение крыши жилого дома на Богдашке (фото)

В мэрии Новосибирска рассказали о предварительных итогах проверки, которую начали после обрушения крыши в жилой 2-этажке на ул. Богдана Хмельницкого.


Как сообщалось ранее, 24 февраля в 2-этажном доме по ул. Богдана Хмельницкого, 62 под тяжестью снега обвалилась крыша. В происшествии никто не пострадал. Местные жители рассказали, что за всю зиму снег с крыши не убирали ни разу.


Как рассказал сегодня, 27 февраля, заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Сергей Елисеев, 


ответственность за обрушение кровли понесет УК «Регион», которая обслуживает дом.


Сейчас специалисты проводят проверку, они определят точную причину обрушения и подсчитают размер материального ущерба жителям дома: кровля повредила трубы отопления, из-за чего некоторые квартиры затопило водой. Рабочие закончили ремонт кровли вчера, 26 февраля, во второй половине дня. Если проверка покажет вину УК, то ее ждет штраф.


«Штрафы достаточно серьезные. Если будут выявлены нарушения лицензионного надзора, то штрафы до 250 тыс. руб.»,


— пояснил замначальника и добавил, что помимо штрафа управляющая компания должна расплатиться с жильцами пострадавших квартир.


По предварительным итогам проверки выяснилось, что осенью дом признали ветхим. Его кровлю хотели отремонтировать в 2022 году. Сейчас УК готовит документы для переноса ее ремонта на этот год. Известно, что в последний раз снег с крыши этого дома убирали 27 декабря, и обрушение произошло из-за оттепели и недавних обильных осадков.


Сергей Елисеев сообщил, что специалисты начали обследовать все дома со скатной крышей, которые также могут обвалиться из-за снега. По закону слой снега на крышах жилых многоэтажек не должен превышать 30 см.


Напомним, вчера под тяжестью снега рухнул козырек 2-этажного здания на Восточном жилмассиве.

Кирилл Шматков
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