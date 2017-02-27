Девушка-прапорщик из Новосибирска настреляла «бронзу» на Олимпиаде для военных

Новосибирская биатлонистка Галина Нечкасова стала бронзовым призером III зимних Всемирных военных игр в Сочи — 27-летняя девушка в звании прапорщика выступает за ЦСКА. Спортсменка в составе сборной России заняла третье место в смешанной эстафете по биатлону — женщины бежали 6 км с двумя огневыми рубежами.





«Нечкасова первая спортсменка из Новосибирской области, которая завоевала медаль во Всемирных военных играх», — рассказали в департаменте спорта и физической культуры НСО.





Сибирячка выступила в одной команде с биатлонистами из других городов — Ульяной Кайшевой, Матвеем Елисеевым и Максимом Цветковым.





Первое место в гонке взяли австрийцы, а «серебро» ушло команде из Франции. Также Нечкасова пришла пятой в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами — из-за единственного промаха биатлонистка пропустила иностранных соперниц вперед.





Зимние Всемирные военные игры — соревнование для спортсменов-военнослужащих. Как и Олимпийские игры, проходят раз в четыре года. С 1995 года проводятся летние Всемирные военные игры, а первые зимние соревнования прошли в 2010 году в итальянском городе Аоста. Россия получила право провести III зимние Всемирные военные игры на 70-й Генеральной Ассамблее Международного совета военного спорта (CISM) 22 мая 2015 года в Кувейте. На соревнования в Сочи приехали 400 спортсменов-военнослужащих из 26 стран мира. Участники соревнуются в семи видах спорта — биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах.





Кстати, другой новосибирский спортсмен — призер Олимпийских игр в Рио Иван Стретович — недавно тоже отличился, только на музыкальной ниве: он выпустил свой первый музыкальный клип о трудной жизни в России.