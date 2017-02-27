Водитель маршрутки избил ногами пассажира и уехал

Водитель маршрутки избил ногами пассажира и уехал

В Дзержинском районе водитель маршрутки № 51 набросился на пассажира на остановке.


В соцсетях 26 февраля появился видеоролик, на кадрах которого видно, как водитель маршрутного такси № 51 «Земнухова – Вокзал-Главный» избивает пассажира. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел около 18:20 на остановке «Дом одежды», рядом с горбольницей № 2.


Женщина сняла потасовку на камеру смартфона. На кадрах видно, что водитель маршрутки несколько раз ударил ногами молодого человека, а затем сел и уехал. Юноша встал, отряхнулся и пошел. При этом на кадрах видно, что его ноги заплетаются.


Судя по сайту ЦУГАЭТ, маршрут № 51 обслуживают два перевозчика — ООО «Диамант-1» и ИП Сарычев В.В.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с представителем «Диаманта» Сергеем Матюниным. Мужчина сказал, что переговорил со всеми водителями и не владеет информацией об этом происшествии: «Мне их пытать что ли», — заметил он.


Диспетчер другого перевозчика отследила передвижение всех маршрутных такси № 51 во время конфликта. «Все шесть машин двигались в это время с вокзала, в противоположную сторону», — заявила она. По ее словам, после смены водители всю информацию о конфликтах передают механику и сообщений о драке не было. Самого Виталия Сарычева на месте не оказалось.


Директор ЦУГАЭТ Александр Руденко пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в таких случаях пассажиру следует обращаться с заявлением в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по НСО, в свою очередь, сообщили, что обращений по этому факту не было.


В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о еще одном инциденте с участием маршрутного такси. Тогда жительница Бердска выдавила стекло маршрутки ногой после того, как водитель отказался везти ее до нужной остановки.

Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко 

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