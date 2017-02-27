В Новосибирск пришла дешевая аптечная сеть из Нижнего Новгорода





В Новосибирске начала работать первая аптека сети «Максавит» — торговая точка заняла часть помещения на первом этаже в деловом центре на Красном проспекте, 17, где раньше работал магазин одежды Terranova.







«Максавит» — крупная аптечная сеть с головной компанией в Нижнем Новгороде. По данным рейтинга профильного медицинского журнала Vademecum, среди розничных торговцев лекарствами «Максавит» занимает 15-е место в России по обороту (4,5 млрд руб. в первом квартале 2016 года). По данным самой компании, сейчас у нее 265 аптек в 28 регионах России. «Максавит» позиционирует себя как сеть с низкими ценами.





По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске и пригородах работает более 1000 аптечных предприятий. Самым крупным игроком на рынке остается «Муниципальная Новосибирская аптечная сеть» (более 100 точек). Из крупных национальных сетей самые сильные позиции в городе у «Радуги» (67 аптек), которая входит в состав фармацевтической группы «Роста» (имеющей новосибирские корни), ей же принадлежит сеть «Ладушка» (12 аптек). Сеть «Фармакопейка», которая тоже позиционирует себя как дискаунтер, имеет в городе 52 аптеки.







Еще одна крупная сеть (33 аптеки) «Мелодия здоровья» принадлежит фармдистрибьютору «Катрен» (Новосибирск). Вторая по оборотам национальная аптечная сеть «Ригла» (принадлежит дистрибьютору «Протек») имеет пока в городе только одну аптеку. Аптек крупнейшей российской сети «36,6» сегодня в городе нет.







В подавляющем своем большинстве работающие в Новосибирске аптеки сегодня находятся в частной собственности. Исключение составляет лишь «Муниципальная Новосибирская аптечная сеть», которая принадлежит городу. В декабре прошлого года депутаты городского совета предложили приватизировать муниципальные аптеки, мотивируя это тем, что они «социальной значимости не несут, а используют муниципальную собственность».