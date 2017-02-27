​С крыши на Выборной сошла лавина снега и снесла забор

С крыши на Выборной сошла лавина снега и снесла забор (видео)

В Сети появился ролик, снятый камерой видеонаблюдения, на котором видно, как с крыши дома на ул. Выборная в Новосибирске сходит лавина снега.


Видео было снято 24 февраля, снег сошел со здания, которое расположено рядом с учебным заведением «Энергоцентр», лавина сломала его забор.


«Забор сейчас не тронешь — там нужно убрать снег, ремонтировать его, нужны сварочные работы, возможно, еще какие-то», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор учреждения «Энергоцентр» Галина Фомичева. Она отметила, что во время происшествия никто не пострадал — это случилось в выходные дни, когда на территории никого не было. Место, которое засыпало снегом, — эвакуационный проезд, проехать по нему сейчас можно, но с трудностями.


Директор отметила, что не знает, кто собственник здания, с которого сошел снег. Но в среду должна состояться с ним встреча, на которой составят акт.



В этом году снежные навесы на крышах часто угрожали новосибирцам, например в середине января НГС рассказывал про опасную ситуацию около остановки общественного транспорта «Затон».

Елена Громкова
Фото очевидца
Видео с камер наблюдения

Прочтений: 7332
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено