​С крыши на Выборной сошла лавина снега и снесла забор

В Сети появился ролик, снятый камерой видеонаблюдения, на котором видно, как с крыши дома на ул. Выборная в Новосибирске сходит лавина снега.







Видео было снято 24 февраля, снег сошел со здания, которое расположено рядом с учебным заведением «Энергоцентр», лавина сломала его забор.







«Забор сейчас не тронешь — там нужно убрать снег, ремонтировать его, нужны сварочные работы, возможно, еще какие-то», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор учреждения «Энергоцентр» Галина Фомичева. Она отметила, что во время происшествия никто не пострадал — это случилось в выходные дни, когда на территории никого не было. Место, которое засыпало снегом, — эвакуационный проезд, проехать по нему сейчас можно, но с трудностями.







Директор отметила, что не знает, кто собственник здания, с которого сошел снег. Но в среду должна состояться с ним встреча, на которой составят акт.











В этом году снежные навесы на крышах часто угрожали новосибирцам, например в середине января НГС рассказывал про опасную ситуацию около остановки общественного транспорта «Затон».