Новосибирцам раздали подвески с фианитом и четки из тигрового глаза

В Новосибирске прошла выставка драгоценностей «Сибювелир» — среди покупателей разыграли украшения на 10 тыс. руб.





Выставка проходила в Экспоцентре в выходные — с 23 по 26 февраля. Посетителям показали различные колье, подвески, кольца и другие украшения. Особое внимание публики привлекли амулет, как у российского телеведущего Андрея Малахова, и трехлучевое кольцо, созданное по проекту актера Ивана Охлобыстина.





Как пояснили НГС.НОВОСТИ организаторы выставки «ITE Сибирь», новосибирцы, которые купили украшения на стендах партнеров от 5 тыс. руб., автоматически становились участниками розыгрыша. Всего в нем участвовали 149 человек, победителями стали 8 из них. Одна из участниц выиграла сразу три подарка.







Призами стали 3 сертификата на покупку стоимостью 1, 2 и 3 тыс. руб. и 8 серебряных украшений: 5 подвесок с белым круглым фианитом стоимостью около 300 руб., икона Божией Матери с позолотой за 920 руб., подвеска с молитвой за 1,1 тыс. руб. и четки «Иерусалимский крест» из тигрового глаза за 2,2 тыс. руб. Все украшения сделаны из серебра 925-й пробы.







Напомним, одним из самых дорогих экспонатов прошедшей выставки стало колье из белого золота 750-й пробы за 6,2 млн руб.















