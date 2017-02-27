Мужчину осудили на год после драки в подъезде из-за громкой музыки

Мужчину осудили на год после драки в подъезде из-за громкой музыки

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор жителю Первомайского района, который сломал челюсть и нос своему соседу из-за замечаний по поводу громкой музыки.


Суд установил, что поздно вечером, в 22:30, в подъезде многоэтажки пьяный мужчина поссорился со своим соседом и начал его толкать. Когда оппонент упал на спину, мужчина сел ему на живот, крепко схватил за шею и начал бить кулаками по лицу. Позже пострадавший обратился к врачам, которые обнаружили у него переломы костей лица, следует из приговора мирового судьи 2-го судебного участка Первомайского судебного района Новосибирска от 8 февраля.


Чтобы разобраться, что именно произошло в тот вечер, судье пришлось выслушать две кардинально противоположные версии.


Версия подсудимого

Как пояснил сам подсудимый, в тот вечер он вовсе не был пьян. По словам мужчины, он проводил гостей и остался дома вместе с супругой. В это время в дверь постучал сосед. Хозяин вышел в подъезд и услышал от соседа претензии по поводу громкой музыки, которая якобы доносится из квартиры. Гость заявил, что «ему такие соседи не нужны» и что «он их выселит».


Владелец квартиры с замечаниями не согласился. «В ответ он сказал, что [сосед] ошибается и собирался зайти в свою квартиру, начал открывать дверь, развернулся в левую сторону, услышал треск и почувствовал боль. Как он понял, треск был от электрошокера. Его поразило ударом электричества в область живота с правой стороны, откинуло на дверь квартиры, он ударился головой, почувствовал боль и головокружение. [Сосед] вцепился в его майку и натянул майку с живота на голову, стал наносить ему удары руками и ногами по шее по голове, по корпусу, еще ударил электрошокером», — приводятся в приговоре показания подсудимого.


По словам мужчины, после этого он начал отталкивать соседа и махать руками, чтобы защититься. «Он чувствовал, что куда-то попадал, но не видел, так как майка была у него на голове. Удары были беспорядочные, специально он не целился в [соседа]», — описал ситуацию подсудимый.


Мужчина уточнил, что самого электрошокера он в руках у соседа не видел, но уверен, что это был именно он. Также подсудимый добавил, что ночью после драки ему было плохо, а утром он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, синяками и ссадинами.


Версия пострадавшего

Второй участник драки эти показания опроверг. По его словам, в одиннадцатом часу ночи он услышал громкую музыку и пошел разбираться к соседям снизу. Открывший ему дверь хозяин квартиры был нетрезв, в ответ на замечания сказал: «Ну и что?» и начал его отталкивать. От этого пришедший сосед «вылетел из тапок» и упал.


«[Подсудимый] сел на него сверху, зажал ногами ему руки и стал наносить ему удары руками по лицу, нанес 3-4 удара в область левого глаза… Затем из-за двери выскочила жена [подсудимого], стала оттаскивать последнего, бить по голове. Когда хватка ослабла, он вырвался, у него отовсюду шла кровь», — сообщается в приговоре суда со ссылкой на пострадавшего.


Пострадавший пояснил, что электрошокера у него с собой не было, а был только фонарик со светодиодной лентой, который трещит при включении. Также мужчина пояснил, что подсудимого он вообще не бил — ему досталось от собственной жены.


В итоге судья признала подсудимого виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и приговорила его к 1 году ограничения свободы. Это значит, что все это время мужчина должен регулярно отмечаться в полиции и не имеет право сменить место жительства и выехать из города без разрешения. 


Разбираться в конфликтах между соседями новосибирским судам приходится достаточно часто. Например, недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как администрация Кировского района Новосибирска подала в суд на любительницу кошек, которая утомила соседей едким запахом из квартиры. Власти добиваются права выставить эту квартиру на публичные торги.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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