Ученые СО РАН нарисовали комиксы про жизнь мухи-дрозофилы в космосе

Новосибирские ученые исследовали родившихся в космосе мух и выяснили влияние невесомости на их гены.







Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН проанализировали данные по экспрессии генов плодовой мушки дрозофилы, сообщает «Наука в Сибири».







Институт медико-биологических проблем РАН (Москва) организовал эксперимент по запуску на околоземную орбиту дрозофил в 2014 году в тесном сотрудничестве с Роскосмосом. Мух отправили в космос на космическом спутнике Фотон-M4.









Ученых интересовало, как происходит развитие живых организмов, в том числе дрозофилы, в условиях космического полета и как на это развитие влияет невесомость.











«Спутник провел на орбите около двух месяцев. За это время там сменилось три поколения дрозофил. То есть мы изучали организмы, которые никогда не знали земного притяжения. Причем это было уже второе поколение, выросшее в условиях невесомости», — рассказал заведующий лабораторией геномики ИМКБ СО РАН Степан Белякин.











Ученых интересовало, существует ли вообще реакция на отсутствие гравитации у дрозофил и насколько она сильная. Оказалось, что у мух поменяли активность несколько генов, отвечающих за формирование хитиновой оболочки — экзоскелета насекомых. Однако уже через 12 часов гены пришли в норму.







«То, что у космонавтов, которые долгое время находятся в космосе, происходят изменения костей и опорно-двигательного аппарата, было давно известно. Теперь исследователи показали, что отдаленно похожие процессы могут происходить и на генетическом уровне у такого далекого от человека организма, как дрозофила», — отмечается в сообщении «Науки в Сибири».









Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в международном журнале PLoS ONE.







В конце января НГС.НОВОСТИ рассказывали о других открытиях новосибирских ученых. Так, ученые Института геологии и минералогии СО РАН и Новосибирского госуниверситета провели исследование желтых алмазов, чтобы помочь компаниям найти неизвестное месторождение.