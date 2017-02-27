Новосибирцы бросились воровать крышки дорожных люков

Новосибирцы бросились воровать крышки дорожных люков

В 2017 году в Новосибирске случился всплеск краж крышек с тепловых камер и дренажных колодцев на тепловых сетях.


«Только с начала 2017 года специалистами энергокомпании уже зафиксировано 57 случаев краж данного оборудования. Для сравнения, за весь период 2016 года количество краж в городе составило 53», — сообщила пресс-служба компании «СИБЭКО».


Ущерб, который получила компания из-за этих краж, — 150 тыс.руб. В этом году энергетики передали в полицию информацию о 30 пропавших крышках. Правоохранители возбудили три уголовных дела.


Сегодня у компании 23 тыс. люков. Чтобы избежать кражи крышек, на часть из них «СИБЭКО» устанавливает антивандальные люки с запорами.


«Условия эксплуатации не всегда позволяют устанавливать на колодцы люки с крышками, оборудованными замками, поэтому в случае хищения люка открытые колодцы представляют собой серьезную угрозу для горожан и могут стать причиной различных травм как для пешеходов, так и для автомобилистов», — отметили в «СИБЭКО».


Среди последних происшествий, причиной которых стали открытые люки, был случай с мальчиком, который провалился в колодец рядом с «Чистой Слободой».

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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