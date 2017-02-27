В Толмачёво вспыхнула «ГАЗель» с водителем

В Толмачёво вспыхнула «ГАЗель» с водителем

Поздно вечером 26 февраля на территории АО «Аэропорт Толмачёво» загорелся автомобиль ГАЗ 2705 — его водитель получил ожоги и попал в больницу.


Пожар случился в гараже наземного и технического обслуживания воздушных судов аэропорта около 23:00. «В результате телесные повреждения получил водитель автомобиля, работник службы наземного и технического обслуживания воздушных судов, он госпитализирован в ожоговое отделение Новосибирской областной клинической больницы», — пояснили в Новосибирской транспортной прокуратуре.


Находился ли водитель в момент возгорания внутри автомобиля или около — уточнить пока нельзя. «Он в больнице, в тяжелом состоянии. Новосибирской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения АО "Аэропорт Толмачёво" требований законодательства РФ об охране труда и законодательства о пожарной безопасности», — отметил старший помощник новосибирского транспортного прокурора Станислав Музафаров.

Анна Наумцева
Фото из архива НГС.НОВОСТИ

Прочтений: 8799
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено