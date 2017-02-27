В Толмачёво вспыхнула «ГАЗель» с водителем

Поздно вечером 26 февраля на территории АО «Аэропорт Толмачёво» загорелся автомобиль ГАЗ 2705 — его водитель получил ожоги и попал в больницу.







Пожар случился в гараже наземного и технического обслуживания воздушных судов аэропорта около 23:00. «В результате телесные повреждения получил водитель автомобиля, работник службы наземного и технического обслуживания воздушных судов, он госпитализирован в ожоговое отделение Новосибирской областной клинической больницы», — пояснили в Новосибирской транспортной прокуратуре.







Находился ли водитель в момент возгорания внутри автомобиля или около — уточнить пока нельзя. «Он в больнице, в тяжелом состоянии. Новосибирской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения АО "Аэропорт Толмачёво" требований законодательства РФ об охране труда и законодательства о пожарной безопасности», — отметил старший помощник новосибирского транспортного прокурора Станислав Музафаров.

