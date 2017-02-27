S7 оказалась самой пунктуальной российской авиакомпанией

S7 оказалась самой пунктуальной российской авиакомпанией

Эксперты назвали самые пунктуальные российские авиакомпании 2016 года — лидером рейтинга стала новосибирская «Сибирь».


Пунктуальность авиаперевозчиков оценили аналитики РИА Рейтинг. В основу их исследования легли данные Росавиации о показателях работы 28 российских авиакомпаний.


Получившийся рейтинг возглавила «Сибирь» (S7 Airlines), которая в 2016 году задержала больше чем на 2 часа только 0,95 % своих рейсов.


Всего за год S7 Airlines выполнила 73,2 тыс. полетов, которые позволили ей перевезти 9,51 млн пассажиров.


Также в пятерку самых пунктуальных авиакомпаний вошли «ЮТэйр» и «Победа» с задержкой 1,2 % рейсов, «Аэрофлот» и «Россия» (1,3 и 1,4 % задержек соответственно). «Таким образом, практически все ведущие авиаперевозчики страны находятся в верхней половине рейтинга, т.е. количество в целом не мешает "качеству" в данном случае», — отмечают составители рейтинга.


На последнее, 28-е, место аналитики поместили авиакомпанию AZUR air, которая в 2016 году задержала вылет 14,9 % авиарейсов.


«Низкий уровень пунктуальности больше характерен для перевозчиков, имеющих небольшой парк самолетов или специализирующихся на чартерных перевозках. Подобные авиакомпании при организации полетов испытывают большую зависимость от внешних факторов и периодически вынуждены откладывать вылеты из-за приоритета регулярных рейсов», — комментируют ситуацию аналитики РИА Рейтинг.


Ранее авиакомпания S7 Airlines возглавила рейтинг российских авиаперевозчиков по версии журнала Forbes. Авторы этого исследования оценивали тарифную политику и сервис авиакомпаний на всех этапах — от покупки билетов до выхода из самолета после перелета.

Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова

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