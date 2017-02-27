Новосибирск атаковали огромные стаи голодных ворон

Жители центра Новосибирска пожаловались на ночные крики вороньих стай — орнитолог рассказал, почему этих птиц нынешней зимой больше, чем прошлой.







Сегодня, 27 февраля, одна из читательниц НГС.НОВОСТИ, живущая на Вокзальной магистрали, сообщила, что не может уснуть из-за птичьего крика. «У дома собирается стая — может, вороны, может, галки», — отметила читательница и добавила, что в прошлом году такого не было.







Орнитолог Алексей Яновский говорит — ворон этой зимой действительно больше, чем прошлой. Это связано с тем, что в пригороде выпало много снега — вороны оголодали и полетели ближе к городу за едой. По этой же причине серые каркающие стаи пожаловали в Новосибирск раньше обычного — в декабре.





«Они питаются на свалках. В этом году зима многоснежная, и свалки далеко от города стали плохо доступными, птицы полетели туда, где еду добыть легче. Их численность сопоставима с прошлой многоснежной зимой, 2014-2015 года. Тогда вороны атаковали Первомайский сквер и ломали там ветки», — комментирует орнитолог.









Сейчас жалобы поступают в основном с улиц, прилегающих к вокзалу Новосибирск-Главный, и с окрестностей монумента Славы. Кроме ворон, которые бывают серые, черные и гибридные, в Новосибирск этой зимой массово налетели галки. «Жалобы на помет, на сломанные деревья и на шум. Но галки кричат не так противно», — отметил Алексей Яновский и добавил, что птицы встречаются в черте города в основном ночью.





Воронья стая насчитывает несколько сотен особей. Габариты этих птиц солидные — вес черных ворон варьируется от 0,5 до 0,7 кг, серые вороны весят до 0,74 кг.





Когда полчища птиц проносятся над головой, ощущения у прохожих возникают не самые приятные. Корреспондент НГС.НОВОСТИ регулярно наблюдает стаю ворон, которая носится над ул. Фрунзе.







«Ночевка ворон в черте города стала проблемой последние лет 10–11. Их привлекает яркий свет центра, все улицы в огнях — для птиц это привлекательно. Кроме того, им есть где посидеть — много высоких деревьев», — пояснил Алексей Яновский.









